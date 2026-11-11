На Київщині під час повторної атаки рф загинули двоє рятувальників, ще двоє - у лікарні
Київ • УНН
Російські удари по Яготину забрали життя двох рятувальників. Ще двоє поранених перебувають у лікарні.
У результаті повторних російських атак в Яготині, що на Київщині, загинули двоє рятувальників, ще двоє - у лікарні. Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, передає УНН.
Немає слів, щоб передати біль від таких новин: у Яготині на Київщині внаслідок підступних повторних російських ударів під час ліквідації пожежі загинули майор служби цивільного захисту, начальник 24 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Олександр Бондаренко та головний майстер-сержант служби цивільного захисту, водій 28 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Юрій Литовченко. Ще двоє рятувальників - Роман Мусіяка та Валентин Михно - отримали поранення та перебувають у лікарні під наглядом медиків
Додамо
Олександр Бондаренко 25 років присвятив пожежно-рятувальній справі. Вдома на нього чекали дружина, донька та син.
Юрій Литовченко понад 30 років свого життя віддав професії рятувальника. У нього залишилася дружина та син.
Ці мужні чоловіки присвятили десятиліття службі порятунку, щодня виконуючи свою роботу та ризикуючи собою заради інших. За цією втратою - невимовний біль родин і всього нашого колективу, який втратив побратимів. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Олександра та Юрія. Немає слів, які могли б полегшити цей біль. Поділяю ваше горе та сумую разом із вами! Вічна пам'ять Героям!
Контекст
Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, серед дня російські ударні дрони атакували Яготин Бориспільського району.
Маємо значні пошкодження цивільної інфраструктури. У будівлях двох дитячих садків вибито вікна. Формат навчання на завтра - дистанційний. Вже працюємо над ліквідацією наслідків
Також пошкоджено автомобіль, два житлових будинки та нежитлове приміщення значної площі. Триває ліквідація пожежі.
рф вдарила по території ліцею на Київщині, де в укритті була 171 дитина11.11.26, 12:42 • 17656 переглядiв