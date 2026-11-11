На Київщині під час повторної атаки рф загинули двоє рятувальників, ще двоє - у лікарні

У результаті повторних російських атак в Яготині, що на Київщині, загинули двоє рятувальників, ще двоє - у лікарні. Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, передає УНН.

Немає слів, щоб передати біль від таких новин: у Яготині на Київщині внаслідок підступних повторних російських ударів під час ліквідації пожежі загинули майор служби цивільного захисту, начальник 24 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Олександр Бондаренко та головний майстер-сержант служби цивільного захисту, водій 28 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Юрій Литовченко. Ще двоє рятувальників - Роман Мусіяка та Валентин Михно - отримали поранення та перебувають у лікарні під наглядом медиків

Олександр Бондаренко 25 років присвятив пожежно-рятувальній справі. Вдома на нього чекали дружина, донька та син.

Юрій Литовченко понад 30 років свого життя віддав професії рятувальника. У нього залишилася дружина та син.

Ці мужні чоловіки присвятили десятиліття службі порятунку, щодня виконуючи свою роботу та ризикуючи собою заради інших. За цією втратою - невимовний біль родин і всього нашого колективу, який втратив побратимів. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Олександра та Юрія. Немає слів, які могли б полегшити цей біль. Поділяю ваше горе та сумую разом із вами! Вічна пам'ять Героям!