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На Київщині під час повторної атаки рф загинули двоє рятувальників, ще двоє - у лікарні

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Російські удари по Яготину забрали життя двох рятувальників. Ще двоє поранених перебувають у лікарні.

На Київщині під час повторної атаки рф загинули двоє рятувальників, ще двоє - у лікарні
Фото: ДСНС

У результаті повторних російських атак в Яготині, що на Київщині, загинули двоє рятувальників, ще двоє - у лікарні. Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, передає УНН.

Немає слів, щоб передати біль від таких новин: у Яготині на Київщині внаслідок підступних повторних російських ударів під час ліквідації пожежі загинули майор служби цивільного захисту, начальник 24 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Олександр Бондаренко та головний майстер-сержант служби цивільного захисту, водій 28 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Юрій Литовченко. Ще двоє рятувальників -  Роман Мусіяка та Валентин Михно - отримали поранення та перебувають у лікарні під наглядом медиків 

- повідомив Даник. 

Додамо

Олександр Бондаренко 25 років присвятив пожежно-рятувальній справі. Вдома на нього чекали дружина, донька та син.

Юрій Литовченко понад 30 років свого життя віддав професії рятувальника. У нього залишилася дружина та син.

Ці мужні чоловіки присвятили десятиліття службі порятунку, щодня виконуючи свою роботу та ризикуючи собою заради інших. За цією втратою - невимовний біль родин і всього нашого колективу, який втратив побратимів. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Олександра та Юрія. Немає слів, які могли б полегшити цей біль. Поділяю ваше горе та сумую разом із вами! Вічна пам'ять Героям! 

- резюмував голова ДСНС.

Контекст

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, серед дня російські ударні дрони атакували Яготин Бориспільського району. 

Маємо значні пошкодження цивільної інфраструктури. У будівлях двох дитячих садків вибито вікна. Формат навчання на завтра - дистанційний. Вже працюємо над ліквідацією наслідків 

- додав Ткаченко. 

Також пошкоджено автомобіль, два житлових будинки та нежитлове приміщення значної площі. Триває ліквідація пожежі.

рф вдарила по території ліцею на Київщині, де в укритті була 171 дитина11.11.26, 12:42 • 17656 переглядiв

Антоніна Туманова

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