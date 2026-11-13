Кількість постраждалих від удару рф по Запоріжжю зросла до 30 людей - ДСНС
Київ • УНН
У Запоріжжі через російський удар постраждали 30 людей, серед них шестеро дітей. Рятувальники деблокували 17 мешканців із квартир.
Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Запоріжжю збільшилася до 30 людей, серед травмованих - 6 дітей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Деталі
На даний час вдалось деблокувати 17 осіб, які опинилися заблокованими у своїх квартирах. Психологи вже надали допомогу 31 людині, з них 2 дітям.
Контекст
Раніше ДСНС повідомляло, що внаслідок російського удару по Запоріжжю 13 людей отримали поранення, з них 5 дітей. Також внаслідок удару пошкоджені квартири у п’ятиповерхівці та фасад будинку. Виникли пожежі у квартирах і легковому автомобілі. За іншою - пошкоджені квартири та фасад п’ятиповерхівки.
Нагадаємо
Напередодні у Комишувасі на Запоріжжі після російського авіаудару 2 листопада вдалося виявити ще двох загиблих людей та фрагменти тіл інших жертв.