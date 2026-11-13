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Кількість постраждалих від удару рф по Запоріжжю зросла до 30 людей - ДСНС

Київ • УНН

 • 830 перегляди

У Запоріжжі через російський удар постраждали 30 людей, серед них шестеро дітей. Рятувальники деблокували 17 мешканців із квартир.

Кількість постраждалих від удару рф по Запоріжжю зросла до 30 людей - ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Запоріжжю збільшилася до 30 людей, серед травмованих - 6 дітей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

На даний час вдалось деблокувати 17 осіб, які опинилися заблокованими у своїх квартирах. Психологи вже надали допомогу 31 людині, з них 2 дітям.

Контекст

Раніше ДСНС повідомляло, що внаслідок російського удару по Запоріжжю 13 людей отримали поранення, з них 5 дітей. Також внаслідок удару пошкоджені квартири у п’ятиповерхівці та фасад будинку. Виникли пожежі у квартирах і легковому автомобілі. За іншою - пошкоджені квартири та фасад п’ятиповерхівки.

Нагадаємо

Напередодні у Комишувасі на Запоріжжі після російського авіаудару 2 листопада вдалося виявити ще двох загиблих людей та фрагменти тіл інших жертв.

Євген Устименко

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