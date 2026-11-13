Число пострадавших в результате удара рф по Запорожью возросло до 30 человек - ГСЧС
Киев • УНН
В Запорожье в результате российского удара пострадали 30 человек, среди них шестеро детей. Спасатели деблокировали 17 жильцов из квартир.
Количество пострадавших в результате российских ударов по Запорожью увеличилось до 30 человек, среди травмированных - 6 детей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В настоящее время удалось деблокировать 17 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах. Психологи уже оказали помощь 31 человеку, из них 2 детям.
Контекст
Ранее ГСЧС сообщала, что в результате российского удара по Запорожью 13 человек получили ранения, из них 5 детей. Также в результате удара были повреждены квартиры в пятиэтажном доме и фасад здания. Возникли пожары в квартирах и легковом автомобиле. В другом доме были повреждены квартиры и фасад пятиэтажки.
Напомним
Накануне в Комышувахе в Запорожской области после российского авиаудара 2 ноября удалось обнаружить еще двух погибших людей и фрагменты тел других жертв.