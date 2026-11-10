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На Чернігівщині авто підірвалося на вибухонебезпечному предметі, є загиблий і поранений

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

У Чернігівському районі внаслідок вибуху авто загинув чоловік 1970 року народження, ще один, 2008 року народження, поранений. Автомобіль загорівся.

На Чернігівщині авто підірвалося на вибухонебезпечному предметі, є загиблий і поранений

У Чернігівському районі внаслідок підриву легкового автомобіля на вибухонебезпечному предметі загинув чоловік, ще один дістав поранення. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

Унаслідок вибуху автомобіль загорівся. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання.

Загинув чоловік 1970 року народження. Ще один чоловік, 2008 року народження, отримав травми.

ДСНС закликає громадян бути вкрай обережними: не з’їжджати з перевірених доріг, користуватися лише безпечними маршрутами та не відвідувати території, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.

В Іспанії під час огляду підозрілого рюкзака стався вибух, загинув поліцейський10.11.26, 15:21 • 2522 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Вибухи
Пожежі
Дорожньо-транспортна пригода
Державна служба України з надзвичайних ситуацій