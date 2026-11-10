На Чернігівщині авто підірвалося на вибухонебезпечному предметі, є загиблий і поранений

У Чернігівському районі внаслідок підриву легкового автомобіля на вибухонебезпечному предметі загинув чоловік, ще один дістав поранення. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

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Унаслідок вибуху автомобіль загорівся. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання.

Загинув чоловік 1970 року народження. Ще один чоловік, 2008 року народження, отримав травми.

ДСНС закликає громадян бути вкрай обережними: не з’їжджати з перевірених доріг, користуватися лише безпечними маршрутами та не відвідувати території, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.

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