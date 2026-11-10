В Черниговской области автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете, есть погибший и раненый
Киев • УНН
В Черниговском районе в результате взрыва автомобиля погиб мужчина 1970 года рождения, ещё один, 2008 года рождения, ранен. Автомобиль загорелся.
В Черниговском районе в результате подрыва легкового автомобиля на взрывоопасном предмете погиб мужчина, еще один получил ранение. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
В результате взрыва автомобиль загорелся. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.
Погиб мужчина 1970 года рождения. Еще один мужчина, 2008 года рождения, получил травмы.
ГСЧС призывает граждан быть крайне осторожными: не съезжать с проверенных дорог, пользоваться только безопасными маршрутами и не посещать территории, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами.
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