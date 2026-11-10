В Черниговской области автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете, есть погибший и раненый

$45.410.0950.820.17
ukenru
16:43 • 3954 просмотра
Украину ожидает скачок тепла, но перед ним придут дожди и мокрый снег — синоптик
Эксклюзив
16:00 • 10728 просмотра
Курс под полным контролем — экономист спрогнозировал, стоит ли ждать резких скачков валюты
15:48 • 9612 просмотра
"Калибры", "Искандеры" и реактивные «шахеды»: в Генштабе показали дивизион IRIS-T, который сбил 200 целейVideo
Эксклюзив
15:45 • 10104 просмотра
Санатории могут стать полноценной частью реабилитации ветеранов: народный депутат объяснил, почему важно сохранить оздоровительную инфраструктуру
15:10 • 7480 просмотра
Не шантаж, а общая европейская задача — Мерц отверг обвинения Фицо относительно финансирования Украины
14:16 • 12753 просмотра
Офисы антибаллистического проекта Freyja могут открыть в Дании и Норвегии — Зеленский
14:05 • 12291 просмотра
Сибига в Париже встретится с главой МИД Южной Кореи для нормализации отношений — источник
Эксклюзив
13:43 • 11577 просмотра
россия готовит удары по предприятиям пищевой промышленности в Украине — источник 
13:24 • 19019 просмотра
От депортации до подготовки солдат: Лубинец раскрыл три этапа политики рф в отношении украинских детейVideo
13:16 • 12143 просмотра
Фицо обвинил Мерца в "шантажe" — при чём здесь Украина и бюджет ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
США спросили россию о гарантиях безопасности Украине по образцу статьи 5 НАТО - FT10 ноября, 07:29 • 32847 просмотра
Украинская делегация начала работу в Абу-Даби - с кем первые встречи10 ноября, 07:41 • 39993 просмотра
Как ЕСПЧ защищает семьи умерших пациентов после закрытия уголовных дел в связи с истечением сроков давности? 10 ноября, 09:50 • 41375 просмотра
Европейцы сделали совместное заявление после встречи с Украиной и США в Абу-Даби - упомянули о структуре безопасности после войны10 ноября, 10:07 • 22828 просмотра
Без отсрочки для тыловиков и возвращение для СБУ и ГУР - как Зеленский предлагает изменить правила декларирования12:43 • 16991 просмотра
публикации
Рада готовит изменения в налогообложение: кто из украинцев будет платить больше и что будет с НДС для бизнеса Photo16:06 • 4168 просмотра
Курс под полным контролем — экономист спрогнозировал, стоит ли ждать резких скачков валюты
Эксклюзив
16:00 • 10733 просмотра
Санатории могут стать полноценной частью реабилитации ветеранов: народный депутат объяснил, почему важно сохранить оздоровительную инфраструктуру
Эксклюзив
15:45 • 10108 просмотра
От депортации до подготовки солдат: Лубинец раскрыл три этапа политики рф в отношении украинских детейVideo13:24 • 19022 просмотра
Без отсрочки для тыловиков и возвращение для СБУ и ГУР - как Зеленский предлагает изменить правила декларирования12:43 • 17081 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Рустем Умеров
Сергей Бызов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Дания
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста отца, но отказалась от выступления16:28 • 1418 просмотра
Пол Маккартни вошёл в тройку самых богатых музыкантов мира с состоянием в $1,4 млрд15:57 • 2840 просмотра
GTA VI уже доступна для загрузки — разработчики показали новый трейлер на PS 5 Video15:31 • 3040 просмотра
Создавал моду независимой Украины: умер сооснователь Ukrainian Fashion WeekVideo14:44 • 5530 просмотра
Умерла бывшая партнерша Роберта Де Ниро и звезда сериала "227" Туки Смит10 ноября, 05:53 • 49578 просмотра
Актуальное
Forbes
Социальная сеть
СВИФТ
ИРИС-Т
Х-101

В Черниговской области автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете, есть погибший и раненый

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

В Черниговском районе в результате взрыва автомобиля погиб мужчина 1970 года рождения, ещё один, 2008 года рождения, ранен. Автомобиль загорелся.

В Черниговской области автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете, есть погибший и раненый

В Черниговском районе в результате подрыва легкового автомобиля на взрывоопасном предмете погиб мужчина, еще один получил ранение. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

В результате взрыва автомобиль загорелся. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

Погиб мужчина 1970 года рождения. Еще один мужчина, 2008 года рождения, получил травмы.

ГСЧС призывает граждан быть крайне осторожными: не съезжать с проверенных дорог, пользоваться только безопасными маршрутами и не посещать территории, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами.

В Испании при осмотре подозрительного рюкзака произошёл взрыв, погиб полицейский10.11.26, 15:21 • 2544 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Взрывы
Пожары
Дорожно-транспортное происшествие
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям