Дроновий удар рф по Дніпропетровщині: сталася пожежа, двоє людей загинули
Київ • УНН
У Кам'янському районі Дніпропетровської області внаслідок дронового удару загинули чоловік та жінка. Атака спричинила пожежу та пошкодження адмінбудівель, магазину та приватних будинків.
У Дніпропетровській області внаслідок дронового удару рф загинули двоє людей, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У Кам’янському районі - двоє загиблих. Чоловік та жінка
Зі слів голови ОВА, на місці атаки виникла пожежа. Пошкоджено адмінбудівлі, магазин, приватні будинки.
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росіяни вдарили дроном по Дніпропетровщині: є жертви18.07.25, 09:57 • 4118 переглядiв