Удар дрона рф по Днепропетровской области: произошел пожар, два человека погибли
Киев • УНН
В Каменском районе Днепропетровской области в результате удара дрона погибли мужчина и женщина. Атака вызвала пожар и повреждения административных зданий, магазина и частных домов.
В Днепропетровской области в результате дронового удара рф погибли два человека, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В Каменском районе - двое погибших. Мужчина и женщина
По словам главы ОВА, на месте атаки возник пожар. Повреждены админздания, магазин, частные дома.
Напомним
Российские войска нанесли дроновый удар по Каменскому району.
россияне ударили дроном по Днепропетровщине: есть жертвы18.07.25, 09:57 • 3708 просмотров