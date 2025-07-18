россияне ударили дроном по Днепропетровщине: есть жертвы
Киев • УНН
В Днепропетровской области вражеский беспилотник нанес удар по Каменскому району. По предварительной информации, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
В Днепропетровской области российские войска нанесли дроновый удар по Каменскому району, предварительно, есть погибшие и пострадавшие, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Враг ударил БпЛА по Каменскому району. (...) Из-за атаки россиян на Каменский район, предварительно, есть погибшие и пострадавшие
Детали, по его словам, выясняются.
В Днепропетровской области враг ударил по электровозу: машинист погиб, помощник ранен18.07.25, 08:26 • 3504 просмотра