россияне ударили дроном по Днепропетровщине: есть жертвы

В Днепропетровской области российские войска нанесли дроновый удар по Каменскому району, предварительно, есть погибшие и пострадавшие, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Враг ударил БпЛА по Каменскому району. (...) Из-за атаки россиян на Каменский район, предварительно, есть погибшие и пострадавшие - написал Лысак.

Детали, по его словам, выясняются.

В Днепропетровской области враг ударил по электровозу: машинист погиб, помощник ранен