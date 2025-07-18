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россияне ударили дроном по Днепропетровщине: есть жертвы

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

В Днепропетровской области вражеский беспилотник нанес удар по Каменскому району. По предварительной информации, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

россияне ударили дроном по Днепропетровщине: есть жертвы

В Днепропетровской области российские войска нанесли дроновый удар по Каменскому району, предварительно, есть погибшие и пострадавшие, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Враг ударил БпЛА по Каменскому району. (...) Из-за атаки россиян на Каменский район, предварительно, есть погибшие и пострадавшие

- написал Лысак.

Детали, по его словам, выясняются.

В Днепропетровской области враг ударил по электровозу: машинист погиб, помощник ранен18.07.25, 08:26 • 3504 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Днепропетровская область
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