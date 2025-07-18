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ДТП на трасі Київ - Одеса за участю вантажівок: одна смуга в напрямку столиці перекрита
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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росіяни вдарили дроном по Дніпропетровщині: є жертви

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

У Дніпропетровській області ворожий безпілотник завдав удару по Кам'янському району. За попередньою інформацією, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

росіяни вдарили дроном по Дніпропетровщині: є жертви

У Дніпропетровській області російські війська завдали дронового удару по Кам'янському району, попередньо, є загиблі і постраждалі, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Ворог вдарив БпЛА по Кам’янському району. (...) Через атаку росіян на Кам’янський район, попередньо, є загиблі і постраждалі

- написав Лисак.

Деталі, з його слів, з’ясовують.

На Дніпропетровщині ворог ударив по електровозу: машиніст загинув, помічник поранений18.07.25, 08:26 • 3520 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Дніпропетровська область
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