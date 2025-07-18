росіяни вдарили дроном по Дніпропетровщині: є жертви
Київ • УНН
У Дніпропетровській області ворожий безпілотник завдав удару по Кам'янському району. За попередньою інформацією, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
У Дніпропетровській області російські війська завдали дронового удару по Кам'янському району, попередньо, є загиблі і постраждалі, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Ворог вдарив БпЛА по Кам’янському району. (...) Через атаку росіян на Кам’янський район, попередньо, є загиблі і постраждалі
Деталі, з його слів, з’ясовують.
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