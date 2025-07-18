росіяни вдарили дроном по Дніпропетровщині: є жертви

У Дніпропетровській області російські війська завдали дронового удару по Кам'янському району, попередньо, є загиблі і постраждалі, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Ворог вдарив БпЛА по Кам’янському району. (...) Через атаку росіян на Кам’янський район, попередньо, є загиблі і постраждалі - написав Лисак.

Деталі, з його слів, з’ясовують.

На Дніпропетровщині ворог ударив по електровозу: машиніст загинув, помічник поранений