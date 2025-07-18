На Дніпропетровщині ворог ударив по електровозу: машиніст загинув, помічник поранений
Київ • УНН
На Дніпропетровщині ворог влучив в електровоз, що призвело до загибелі машиніста. Його помічник отримав поранення, але перебуває у стабільному стані.
У Дніпропетровській області російські війська завдали удару по електровозу, машиніст загинув, помічник поранений, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
Знову трагічні новини зранку для всієї залізничної родини. На Дніпропетровщині ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув
Зазначається, що помічник машиніста "поранений, але в стабільному стані".
армія рф атакувала дві громади Дніпропетровщини, є загиблий та постраждалі 18.07.25, 07:52 • 2338 переглядiв