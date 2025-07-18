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Що відбувається з туризмом в Україні влітку: експерт розповів, який формат та напрямки обирають українці
Ексклюзив
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На Дніпропетровщині ворог ударив по електровозу: машиніст загинув, помічник поранений

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

На Дніпропетровщині ворог влучив в електровоз, що призвело до загибелі машиніста. Його помічник отримав поранення, але перебуває у стабільному стані.

На Дніпропетровщині ворог ударив по електровозу: машиніст загинув, помічник поранений

У Дніпропетровській області російські війська завдали удару по електровозу, машиніст загинув, помічник поранений, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Знову трагічні новини зранку для всієї залізничної родини. На Дніпропетровщині ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув

- повідомили в УЗ.

Зазначається, що помічник машиніста "поранений, але в стабільному стані".

армія рф атакувала дві громади Дніпропетровщини, є загиблий та постраждалі 18.07.25, 07:52 • 2338 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Дніпропетровська область
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