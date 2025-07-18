На Дніпропетровщині ворог ударив по електровозу: машиніст загинув, помічник поранений

У Дніпропетровській області російські війська завдали удару по електровозу, машиніст загинув, помічник поранений, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Знову трагічні новини зранку для всієї залізничної родини. На Дніпропетровщині ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув - повідомили в УЗ.

Зазначається, що помічник машиніста "поранений, але в стабільному стані".

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