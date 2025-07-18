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В Днепропетровской области враг ударил по электровозу: машинист погиб, помощник ранен

Киев • УНН

 • 1294 просмотра

На Днепропетровщине враг попал в электровоз, что привело к гибели машиниста. Его помощник получил ранения, но находится в стабильном состоянии.

В Днепропетровской области враг ударил по электровозу: машинист погиб, помощник ранен

В Днепропетровской области российские войска нанесли удар по электровозу, машинист погиб, помощник ранен, сообщили в АО "Укрзализныця" в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Снова трагические новости утром для всей железнодорожной семьи. На Днепропетровщине враг попал в электровоз, машинист погиб

- сообщили в УЗ.

Отмечается, что помощник машиниста "ранен, но в стабильном состоянии".

Армия РФ атаковала две общины Днепропетровщины, есть погибший и пострадавшие18.07.25, 07:52 • 2308 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
Tesla
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