Армия РФ атаковала две общины Днепропетровщины, есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
Ночью 18 июля российская армия атаковала Днепропетровщину дронами, в результате чего погиб 52-летний мужчина и пострадали два человека. Повреждены транспортные предприятия и транспортные средства в Павлоградском и Синельниковском районах.
В ночь на 18 июля российская армия атаковала дронами Днепропетровскую область. В результате обстрела погиб мужчина, еще два человека пострадали. Об этом информирует начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, передает УНН.
Ночью российская армия ударила беспилотниками по Павлоградскому району – Вербковской и Богдановской громадам. Погиб 52-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали. Им оказали помощь на месте
По его словам, повреждено транспортное предприятие. Возник пожар, его потушили.
Сергей Лысак также сообщил, что:
- Под ударом БПЛА была и Раздорская громада Синельниковского района. Там также произошло возгорание. Огонь уничтожил и повредил транспортные средства. Пламя уже укротили.
- По Никополю агрессор попал FPV-дроном. Последствия выясняются.
"По информации ПвК, защитники неба сбили над областью 3 БПЛА", - добавил глава ОВА.
Напомним
В четверг, 17 июля в Кривом Роге на Днепропетровщине в результате атаки РФ дроном пострадала женщина.
В среду, 16 июля в результате утреннего артобстрела Никополя погибла женщина, пять человек травмированы, двух женщин спасли. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.
Летнее наступление россиян начнется через несколько дней или недель - CNN17.07.25, 13:44 • 14849 просмотров