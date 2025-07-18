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Армия РФ атаковала две общины Днепропетровщины, есть погибший и пострадавшие

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Ночью 18 июля российская армия атаковала Днепропетровщину дронами, в результате чего погиб 52-летний мужчина и пострадали два человека. Повреждены транспортные предприятия и транспортные средства в Павлоградском и Синельниковском районах.

Армия РФ атаковала две общины Днепропетровщины, есть погибший и пострадавшие

В ночь на 18 июля российская армия атаковала дронами Днепропетровскую область. В результате обстрела погиб мужчина, еще два человека пострадали. Об этом информирует начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, передает УНН.

Ночью российская армия ударила беспилотниками по Павлоградскому району – Вербковской и Богдановской громадам. Погиб 52-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали. Им оказали помощь на месте

- говорится в сообщении чиновника.

По его словам, повреждено транспортное предприятие. Возник пожар, его потушили.

Сергей Лысак также сообщил, что:

  • Под ударом БПЛА была и Раздорская громада Синельниковского района. Там также произошло возгорание. Огонь уничтожил и повредил транспортные средства. Пламя уже укротили.
    • По Никополю агрессор попал FPV-дроном. Последствия выясняются.

      "По информации ПвК, защитники неба сбили над областью 3 БПЛА", - добавил глава ОВА.

      Напомним

      В четверг, 17 июля в Кривом Роге на Днепропетровщине в результате атаки РФ дроном пострадала женщина.

      В среду, 16 июля в результате утреннего артобстрела Никополя погибла женщина, пять человек травмированы, двух женщин спасли. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

      Летнее наступление россиян начнется через несколько дней или недель - CNN17.07.25, 13:44 • 14849 просмотров

      Вита Зеленецкая

      Вита Зеленецкая

      Война
      Днепропетровская область
      Украина
      Кривой Рог
      Tesla
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