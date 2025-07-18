Армия РФ атаковала две общины Днепропетровщины, есть погибший и пострадавшие

В ночь на 18 июля российская армия атаковала дронами Днепропетровскую область. В результате обстрела погиб мужчина, еще два человека пострадали. Об этом информирует начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, передает УНН.

Ночью российская армия ударила беспилотниками по Павлоградскому району – Вербковской и Богдановской громадам. Погиб 52-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали. Им оказали помощь на месте