Жінка постраждала від атаки рф дроном у Кривому Розі
Київ • УНН
У Кривому Розі 43-річна жінка отримала поранення внаслідок атаки БпЛА, їй надали допомогу на місці. Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла після ударів.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок атаки рф дроном постраждала жінка, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У Кривому Розі через атаку БпЛА постраждала 43-річна жінка. Їй надали допомогу на місці
З його слів, пожежу, яка виникла внаслідок ударів, рятувальники загасили.
У Кривому Розі після дронової атаки рф сталася пожежа - Вілкул17.07.25, 10:57 • 2698 переглядiв
Лисак також повідомив, що у небі над Дніпропетровщиною захисники збили 3 БпЛА.