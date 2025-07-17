Жінка постраждала від атаки рф дроном у Кривому Розі

У Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок атаки рф дроном постраждала жінка, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У Кривому Розі через атаку БпЛА постраждала 43-річна жінка. Їй надали допомогу на місці - написав Лисак.

З його слів, пожежу, яка виникла внаслідок ударів, рятувальники загасили.

У Кривому Розі після дронової атаки рф сталася пожежа - Вілкул

Лисак також повідомив, що у небі над Дніпропетровщиною захисники збили 3 БпЛА.