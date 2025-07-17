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Женщина пострадала от атаки рф дроном в Кривом Роге

Киев • УНН

 • 2652 просмотра

В Кривом Роге 43-летняя женщина получила ранения в результате атаки БПЛА, ей оказали помощь на месте. Спасатели ликвидировали пожар, возникший после ударов.

Женщина пострадала от атаки рф дроном в Кривом Роге

В Кривом Роге на Днепропетровщине в результате атаки рф дроном пострадала женщина, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В Кривом Роге из-за атаки БпЛА пострадала 43-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте

- написал Лысак.

По его словам, пожар, возникший в результате ударов, спасатели потушили.

В Кривом Роге после дроновой атаки рф произошел пожар - Вилкул17.07.25, 10:57 • 2660 просмотров

Лысак также сообщил, что в небе над Днепропетровщиной защитники сбили 3 БпЛА. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Кривой Рог
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