Женщина пострадала от атаки рф дроном в Кривом Роге
Киев • УНН
В Кривом Роге 43-летняя женщина получила ранения в результате атаки БПЛА, ей оказали помощь на месте. Спасатели ликвидировали пожар, возникший после ударов.
В Кривом Роге на Днепропетровщине в результате атаки рф дроном пострадала женщина, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В Кривом Роге из-за атаки БпЛА пострадала 43-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте
По его словам, пожар, возникший в результате ударов, спасатели потушили.
В Кривом Роге после дроновой атаки рф произошел пожар - Вилкул17.07.25, 10:57 • 2660 просмотров
Лысак также сообщил, что в небе над Днепропетровщиной защитники сбили 3 БпЛА.