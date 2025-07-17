Женщина пострадала от атаки рф дроном в Кривом Роге

В Кривом Роге на Днепропетровщине в результате атаки рф дроном пострадала женщина, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В Кривом Роге из-за атаки БпЛА пострадала 43-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте - написал Лысак.

По его словам, пожар, возникший в результате ударов, спасатели потушили.

В Кривом Роге после дроновой атаки рф произошел пожар - Вилкул

Лысак также сообщил, что в небе над Днепропетровщиной защитники сбили 3 БпЛА.