В Кривом Роге после дроновой атаки рф произошел пожар - Вилкул

В Кривом Роге на Днепропетровщине тушат пожар после дроновой атаки российских войск, сообщил в четверг глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Идет ликвидация последствий, тушим пожар - написал Вилкул.

Детали

"В Центрально-городском районе штаб помощи людям возле места попадания разворачиваем в укрытии ближайшей школы", - отметил также Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак ранее подтвердил, что "враг атаковал Кривой Рог БпЛА".

Кривой Рог под дроновой атакой рф, прозвучал взрыв - Вилкул