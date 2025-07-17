В Кривом Роге после дроновой атаки рф произошел пожар - Вилкул

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?
05:27 • 40949 просмотра
Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?
04:00 • 127438 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 86477 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:34 • 112831 просмотра
Галущенко – министр юстиции, Гринчук – министр энергетики, Улютин – министр соцполитики: в "Слуге народа" назвали кандидатов на должности в правительстве
16 июля, 17:16 • 100656 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
16 июля, 14:51 • 86485 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
16 июля, 13:16 • 213729 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
16 июля, 12:12 • 68011 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
16 июля, 09:44 • 77488 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
16 июля, 09:05 • 90504 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.4м/с
75%
745мм
Популярные новости
В Европе провели масштабную операцию против сети пророссийских хакеров: подробности16 июля, 22:55 • 71474 просмотра
«Невероятные инновации»: Келлог высоко оценил производство украинских дронов17 июля, 01:16 • 67503 просмотра
Дрон попал в многоэтажку в Воронеже, есть пострадавшие17 июля, 01:38 • 86017 просмотра
Украинский «Руслан» завершил модернизацию и отправился в Германию17 июля, 02:17 • 24625 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе05:55 • 67550 просмотра
публикации
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе05:55 • 68644 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ04:00 • 127595 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются16 июля, 13:16 • 213824 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления16 июля, 11:57 • 162217 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 314416 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Кит Келлог
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Латвия
Реклама
УНН Lite
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов07:35 • 13362 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 152203 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 174519 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 116491 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 129154 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
BM-30 Smerch
БМ-21 «Град»
Нефть марки Brent
Твиттер

В Кривом Роге после дроновой атаки рф произошел пожар - Вилкул

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

В Кривом Роге на Днепропетровщине продолжается ликвидация последствий дроновой атаки российских войск. Развернут штаб помощи людям возле места попадания.

В Кривом Роге после дроновой атаки рф произошел пожар - Вилкул

В Кривом Роге на Днепропетровщине тушат пожар после дроновой атаки российских войск, сообщил в четверг глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Идет ликвидация последствий, тушим пожар

- написал Вилкул.

Детали

"В Центрально-городском районе штаб помощи людям возле места попадания разворачиваем в укрытии ближайшей школы", - отметил также Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак ранее подтвердил, что "враг атаковал Кривой Рог БпЛА". 

Кривой Рог под дроновой атакой рф, прозвучал взрыв - Вилкул17.07.25, 09:27 • 3190 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Вилкул Александр
Днепропетровская область
Кривой Рог
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9