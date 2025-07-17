В Кривом Роге после дроновой атаки рф произошел пожар - Вилкул
Киев • УНН
В Кривом Роге на Днепропетровщине продолжается ликвидация последствий дроновой атаки российских войск. Развернут штаб помощи людям возле места попадания.
В Кривом Роге на Днепропетровщине тушат пожар после дроновой атаки российских войск, сообщил в четверг глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Идет ликвидация последствий, тушим пожар
Детали
"В Центрально-городском районе штаб помощи людям возле места попадания разворачиваем в укрытии ближайшей школы", - отметил также Вилкул.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак ранее подтвердил, что "враг атаковал Кривой Рог БпЛА".
Кривой Рог под дроновой атакой рф, прозвучал взрыв - Вилкул17.07.25, 09:27 • 3190 просмотров