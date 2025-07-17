У Кривому Розі після дронової атаки рф сталася пожежа - Вілкул
Київ • УНН
У Кривому Розі на Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків дронової атаки російських військ. Розгорнуто штаб допомоги людям біля місця влучання.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині гасять пожежу після дронової атаки російських військ, повідомив у четвер голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Йде ліквідація наслідків, гасимо пожежу
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"У Центрально-міському районі штаб допомоги людям біля місця влучання розгортаємо в укритті найближчої школи", - зазначив також Вілкул.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак раніше підтвердив, що "ворог атакував Кривий Ріг БпЛА".
Кривий Ріг під дроновою атакою рф, пролунав вибух - Вілкул17.07.25, 09:27 • 3614 переглядiв