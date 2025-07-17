У Кривому Розі після дронової атаки рф сталася пожежа - Вілкул

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
08:49 • 750 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
04:00 • 144889 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 94995 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:34 • 121241 перегляди
Галущенко - міністр юстиції, Гринчук - міністр енергетики, Улютін - міністр соцполітики: у "Слузі народу" назвали кандидатів на посади в уряді
16 липня, 17:16 • 108003 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 90331 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
16 липня, 13:16 • 224662 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються
16 липня, 12:12 • 68496 перегляди
Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
Ексклюзив
16 липня, 09:44 • 77785 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
16 липня, 09:05 • 90604 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.3м/с
74%
745мм
Популярнi новини
У Європі здійснили масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів: подробиці16 липня, 22:55 • 79033 перегляди
"Неймовірні інновації": Келлог високо оцінив виробництво українських дронів17 липня, 01:16 • 74919 перегляди
Дрон влучив у багатоповерхівку в Воронежі, є постраждалі17 липня, 01:38 • 93985 перегляди
Український "Руслан" завершив модернізацію та вирушив до Німеччини17 липня, 02:17 • 32145 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі05:55 • 81422 перегляди
Публікації
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі05:55 • 83208 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф04:00 • 144904 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються16 липня, 13:16 • 224671 перегляди
День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування16 липня, 11:57 • 169755 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 321898 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Андрій Єрмак
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень07:35 • 18162 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 156594 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 178545 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 120223 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 132674 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Tesla Model Y
Audi Q5
БМ-21 «Град»

У Кривому Розі після дронової атаки рф сталася пожежа - Вілкул

Київ • УНН

 • 2682 перегляди

У Кривому Розі на Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків дронової атаки російських військ. Розгорнуто штаб допомоги людям біля місця влучання.

У Кривому Розі після дронової атаки рф сталася пожежа - Вілкул

У Кривому Розі на Дніпропетровщині гасять пожежу після дронової атаки російських військ, повідомив у четвер голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Йде ліквідація наслідків, гасимо пожежу

- написав Вілкул.

Деталі

"У Центрально-міському районі штаб допомоги людям біля місця влучання розгортаємо в укритті найближчої школи", - зазначив також Вілкул.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак раніше підтвердив, що "ворог атакував Кривий Ріг БпЛА". 

Кривий Ріг під дроновою атакою рф, пролунав вибух - Вілкул17.07.25, 09:27 • 3614 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Олександр Вілкул
Дніпропетровська область
Кривий Ріг
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9