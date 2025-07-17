У Кривому Розі після дронової атаки рф сталася пожежа - Вілкул

У Кривому Розі на Дніпропетровщині гасять пожежу після дронової атаки російських військ, повідомив у четвер голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Йде ліквідація наслідків, гасимо пожежу - написав Вілкул.

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"У Центрально-міському районі штаб допомоги людям біля місця влучання розгортаємо в укритті найближчої школи", - зазначив також Вілкул.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак раніше підтвердив, що "ворог атакував Кривий Ріг БпЛА".

Кривий Ріг під дроновою атакою рф, пролунав вибух - Вілкул