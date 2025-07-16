Жінка загинула, п'ятеро поранених через ранковий удар рф по Нікополю

У Дніпропетровській області російські війська вранці вдарили артилерією по Нікополю, жінка загинула, ще п'ятеро людей поранені, повідомили у середу в ДСНС України та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Загинула жінка, ще п’ятеро людей травмовані, з них двоє жінок врятовані рятувальниками, внаслідок ранкового артобстрілу Нікополя на Дніпропетровщині - повідомили у ДСНС.

Зі слів Лисака, ворожий артилерійський обстріл міста стався вранці.

Постраждалим, за даними ДСНС, надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

"Дві жінки госпіталізовані. 78-річна поранена - "важка". 69-річна - у стані середньої тяжкості. Решта - на амбулаторному лікуванні", - зазначив Лисак.

За даними ДСНС, пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові багатоквартирні будинки. Лисак уточнив, що пошкоджені банк, перукарня, магазини, спортклуб, аптека, багатоповерхівки.

Доповнення

Уночі ворог масовано атакував Дніпропетровську область. Оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 16 БпЛА. Утім, є і влучання, вказав Лисак.

"Найбільше потерпав Кривий Ріг. Противник не тільки спрямував на місто безпілотники, а й вгатив ракетою. Внаслідок атаки, за уточненою інформацією, постраждала одна людина - 17-річний хлопець. Він госпіталізований у важкому стані. Побиті підприємство та інфраструктура. Виникло кілька пожеж. Рятувальники вогонь загасили", - повідомив голова ОВА.

росія атакувала Кривий Ріг балістикою та 28 "Шахедами": поранено 17-річного хлопця

По Синельниківському району агресор поцілив КАБом та безпілотниками. Під ударом були Великомихайлівська, Миколаївська і Межівська громади. Пошкоджені 2 приватні будинки і 3 авто. По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Чевоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. Понівечені п'ятиповерхівка, будівля, що не експлуатувалася, лінія електропередач.