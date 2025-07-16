росія атакувала Кривий Ріг балістикою та 28 "Шахедами": поранено 17-річного хлопця

У ніч проти середи, 16 липня росія масовано атакувала Кривий Ріг, використавши одночасно балістичну ракету і 28 шахедів. Зруйновано промислове підприємство. Внаслідок обстрілу постраждав 17-річний хлопець, за життя якого наразі борються лікарі. Про це інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Такого ще не було. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно. Зруйновано промислове підприємство. Слава Богу – без втрат, персонал перебував у сховищах. Але на жаль постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя - повідомив Вілкул.

Також за його словами, наразі йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах.

"Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація. Всі на місці, всі працюємо", - додав голова Ради оборони Кривого Рогу.

Нагадаємо

У ніч проти середи, 16 липня росіяни масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками. Міська влада попередила про масштабні відключення світла та можливі перебої з водою після "прильотів".

путін, не звертаючи уваги на Трампа, може продовжити війну в Україні - Reuters