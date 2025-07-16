У Кривому Розі масштабні відключення світла та проблеми з водою на тлі атак рф

У Кривому Розі масштабні відключення світла та можливі перебої з водою після "прильотів". Про це інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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За його словами, вже близько 20 "приходів", ще 15 "Шахедів" у повітрі на підльоті до міста.

Масштабні відключення світла. Система водопостачання переходить на генератори - повідомив Вілкул.

"Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах", - додав він.

Нагадаємо

У ніч на 15 липня Кривий Ріг зазнав масованої атаки безпілотників, зафіксовано понад 10 "прильотів". Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про пожежу та значну кількість дронів у повітрі.