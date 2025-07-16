Кривий Ріг під масованою атакою дронів: понад 10 "прильотів"
Київ • УНН
У ніч на 15 липня Кривий Ріг зазнав масованої атаки безпілотників, зафіксовано понад 10 "прильотів". Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про пожежу та значну кількість дронів у повітрі.
У ніч проти середи, 15 липня росіяни масовано атакують Кривий Ріг безпілотниками. Про це інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Місто під масованою шахедною атакою. Вже понад 10 "приходів" та понад 10 шахедів ще в повітрі. Пожежа. Бережіть себе та своїх близьких
Нагадаємо, увечері 15 липня армія рф обстріляла Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу сталося займання, є постраждалі.
путін прагне руйнувань, його треба примушувати до миру силою - Подоляк15.07.25, 15:22 • 4866 переглядiв