Кривий Ріг під масованою атакою дронів: понад 10 "прильотів"

У ніч проти середи, 15 липня росіяни масовано атакують Кривий Ріг безпілотниками. Про це інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Місто під масованою шахедною атакою. Вже понад 10 "приходів" та понад 10 шахедів ще в повітрі. Пожежа. Бережіть себе та своїх близьких - йдеться у дописі.

Нагадаємо, увечері 15 липня армія рф обстріляла Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу сталося займання, є постраждалі.

путін прагне руйнувань, його треба примушувати до миру силою - Подоляк