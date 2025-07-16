Кривой Рог под массированной атакой дронов: более 10 «прилетов»

В ночь на среду, 15 июля, россияне массированно атакуют Кривой Рог беспилотниками. Об этом информирует глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале, передает УНН.

Город под массированной шахедной атакой. Уже более 10 "прилетов" и более 10 шахедов еще в воздухе. Пожар. Берегите себя и своих близких - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 15 июля армия РФ обстреляла Кривой Рог. В результате обстрела произошло возгорание, есть пострадавшие.

путин стремится к разрушениям, его нужно принуждать к миру силой - Подоляк