Кривой Рог под массированной атакой дронов: более 10 «прилетов»
Киев • УНН
В ночь на 15 июля Кривой Рог подвергся массированной атаке беспилотников, зафиксировано более 10 «прилетов». Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о пожаре и значительном количестве дронов в воздухе.
В ночь на среду, 15 июля, россияне массированно атакуют Кривой Рог беспилотниками. Об этом информирует глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале, передает УНН.
Город под массированной шахедной атакой. Уже более 10 "прилетов" и более 10 шахедов еще в воздухе. Пожар. Берегите себя и своих близких
Напомним, вечером 15 июля армия РФ обстреляла Кривой Рог. В результате обстрела произошло возгорание, есть пострадавшие.
путин стремится к разрушениям, его нужно принуждать к миру силой - Подоляк15.07.25, 15:22 • 4856 просмотров