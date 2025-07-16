рф вдарила по Кривому Рогу: вирує пожежа, є постраждалі

росіяни атакували 15 липня Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу сталося займання, є постраждалі. Про це інформує голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, передає УНН.

Ворог вдарив по Кривому Рогу. Внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі. Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах - йдеться у дописі чиновника.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомив про ракетну атаку. Він також зазначив, що до міста підлітають ворожі "Шахеди". "Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо

Увечері 15 липня в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.

путін прагне руйнувань, його треба примушувати до миру силою - Подоляк