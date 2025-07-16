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рф вдарила по Кривому Рогу: вирує пожежа, є постраждалі

Київ • УНН

 • 1442 перегляди

15 липня російські війська атакували Кривий Ріг, спричинивши пожежу та постраждалих. Також було гучно у Дніпровському та Синельниківському районах.

рф вдарила по Кривому Рогу: вирує пожежа, є постраждалі

росіяни атакували 15 липня Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу сталося займання, є постраждалі. Про це інформує голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, передає УНН.

Ворог вдарив по Кривому Рогу. Внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі. Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах

- йдеться у дописі чиновника.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомив про ракетну атаку. Він також зазначив, що до міста підлітають ворожі "Шахеди". "Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо

Увечері 15 липня в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. 

путін прагне руйнувань, його треба примушувати до миру силою - Подоляк15.07.25, 15:22 • 4866 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Олександр Вілкул
Дніпропетровська область
Україна
Кривий Ріг
Київ
Tesla
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