рф вдарила по Кривому Рогу: вирує пожежа, є постраждалі
Київ • УНН
15 липня російські війська атакували Кривий Ріг, спричинивши пожежу та постраждалих. Також було гучно у Дніпровському та Синельниківському районах.
росіяни атакували 15 липня Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу сталося займання, є постраждалі. Про це інформує голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, передає УНН.
Ворог вдарив по Кривому Рогу. Внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі. Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомив про ракетну атаку. Він також зазначив, що до міста підлітають ворожі "Шахеди". "Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо
Увечері 15 липня в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.
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