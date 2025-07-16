РФ ударила по Кривому Рогу: бушует пожар, есть пострадавшие

Россияне атаковали 15 июля Кривой Рог. В результате обстрела произошло возгорание, есть пострадавшие. Об этом информирует глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, передает УНН.

Враг ударил по Кривому Рогу. В результате ракетной атаки произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие. Громко также было в Днепровском и Синельниковском районах - говорится в сообщении чиновника.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул также сообщил о ракетной атаке. Он также отметил, что к городу подлетают вражеские "Шахеды". "Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним

Вечером 15 июля в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

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