В Кривом Роге масштабные отключения света и проблемы с водой на фоне атак РФ
Киев • УНН
В Кривом Роге зафиксировано около 20 "прилетов" и еще 15 "Шахедов" на подлете, что повлекло за собой масштабные отключения света. Система водоснабжения переходит на генераторы, возможно проседание давления.
В Кривом Роге масштабные отключения света и возможные перебои с водой после "прилетов". Об этом информирует глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
По его словам, уже около 20 "приходов", еще 15 "Шахедов" в воздухе на подлете к городу.
Масштабные отключения света. Система водоснабжения переходит на генераторы
"Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах", - добавил он.
Напомним
В ночь на 15 июля Кривой Рог подвергся массированной атаке беспилотников, зафиксировано более 10 "прилетов". Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о пожаре и значительном количестве дронов в воздухе.