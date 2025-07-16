В Кривом Роге масштабные отключения света и проблемы с водой на фоне атак РФ

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
19:40 • 11056 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 61544 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 99155 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 60424 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
15 июля, 10:23 • 94840 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 63061 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 110821 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 102873 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 77154 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 57353 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
51%
746мм
Популярные новости
В кремле прокомментировали заявление Трампа об усилении санкций против рф15 июля, 12:44 • 38826 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 33803 просмотра
Мариуполь охватил масштабный пожар: огонь добрался до новостроек оккупантов15 июля, 13:31 • 23993 просмотра
Американец, корректировавший удары по украинским военным, получил российский паспорт15 июля, 15:43 • 18816 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил16:31 • 21001 просмотра
публикации
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской19:40 • 11057 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?18:14 • 11338 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил16:31 • 21077 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 61548 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов15 июля, 10:57 • 99158 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Денис Шмыгаль
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Белый дом
Крым
Реклама
УНН Lite
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 12832 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 33870 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 67036 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 72376 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 75234 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times
БМ-21 «Град»
Ан-178

В Кривом Роге масштабные отключения света и проблемы с водой на фоне атак РФ

Киев • УНН

 • 94 просмотра

В Кривом Роге зафиксировано около 20 "прилетов" и еще 15 "Шахедов" на подлете, что повлекло за собой масштабные отключения света. Система водоснабжения переходит на генераторы, возможно проседание давления.

В Кривом Роге масштабные отключения света и проблемы с водой на фоне атак РФ

В Кривом Роге масштабные отключения света и возможные перебои с водой после "прилетов". Об этом информирует глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По его словам, уже около 20 "приходов", еще 15 "Шахедов" в воздухе на подлете к городу.

Масштабные отключения света. Система водоснабжения переходит на генераторы

- сообщил Вилкул.

"Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах", - добавил он.

Напомним

В ночь на 15 июля Кривой Рог подвергся массированной атаке беспилотников, зафиксировано более 10 "прилетов". Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о пожаре и значительном количестве дронов в воздухе.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Вилкул Александр
Кривой Рог
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9