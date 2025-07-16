В Кривом Роге масштабные отключения света и проблемы с водой на фоне атак РФ

В Кривом Роге масштабные отключения света и возможные перебои с водой после "прилетов". Об этом информирует глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По его словам, уже около 20 "приходов", еще 15 "Шахедов" в воздухе на подлете к городу.

Масштабные отключения света. Система водоснабжения переходит на генераторы - сообщил Вилкул.

"Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах", - добавил он.

Напомним

В ночь на 15 июля Кривой Рог подвергся массированной атаке беспилотников, зафиксировано более 10 "прилетов". Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о пожаре и значительном количестве дронов в воздухе.