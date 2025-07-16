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Россия атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 «Шахедами»: ранен 17-летний парень

Киев • УНН

 • 102 просмотра

В ночь на 16 июля Кривой Рог подвергся массированной атаке баллистической ракетой и 28 шахедами, разрушено промышленное предприятие. 17-летний парень получил тяжелые ранения, врачи борются за его жизнь.

Россия атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 «Шахедами»: ранен 17-летний парень

В ночь на среду, 16 июля, Россия массированно атаковала Кривой Рог, использовав одновременно баллистическую ракету и 28 "шахедов". Разрушено промышленное предприятие. В результате обстрела пострадал 17-летний парень, за жизнь которого сейчас борются врачи. Об этом информирует глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале, передает УНН.

Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 "шахедов" одновременно. Разрушено промышленное предприятие. Слава Богу – без потерь, персонал находился в убежищах. Но, к сожалению, пострадал парень 17 лет – ранение в брюшную полость. Тяжелый, сейчас врачи борются за его жизнь

- сообщил Вилкул.

Также, по его словам, сейчас идет восстановление подачи электричества в несколько районов города. Водоснабжение поддерживается на генераторах.

"Очень быстро не будет. Несколько пожаров. Идет локализация. Все на месте, все работаем", - добавил глава Совета обороны Кривого Рога.

Напомним

В ночь на среду, 16 июля, россияне массированно атаковали Кривой Рог беспилотниками. Городские власти предупредили о масштабных отключениях света и возможных перебоях с водой после "прилетов".

путин, не обращая внимания на Трампа, может продолжить войну в Украине - Reuters15.07.25, 16:35 • 6556 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Вилкул Александр
Шахед-136
Кривой Рог
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