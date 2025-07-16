Женщина погибла, пятеро раненых из-за утреннего удара РФ по Никополю

В Днепропетровской области российские войска утром ударили артиллерией по Никополю, женщина погибла, еще пятеро человек ранены, сообщили в среду в ГСЧС Украины и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Погибла женщина, еще пятеро человек травмированы, из них две женщины спасены спасателями, в результате утреннего артобстрела Никополя на Днепропетровщине - сообщили в ГСЧС.

По словам Лысака, вражеский артиллерийский обстрел города произошел утром.

Пострадавшим, по данным ГСЧС, оказали домедицинскую помощь и транспортировали в больницу.

"Две женщины госпитализированы. 78-летняя раненая - "тяжелая". 69-летняя - в состоянии средней тяжести. Остальные - на амбулаторном лечении", - отметил Лысак.

По данным ГСЧС, повреждена гражданская инфраструктура и жилые многоквартирные дома. Лысак уточнил, что повреждены банк, парикмахерская, магазины, спортклуб, аптека, многоэтажки.

Дополнение

Ночью враг массированно атаковал Днепропетровскую область. Защитники неба сбили над Днепропетровщиной 16 БпЛА. Впрочем, есть и попадания, указал Лысак.

"Больше всего пострадал Кривой Рог. Противник не только направил на город беспилотники, но и ударил ракетой. В результате атаки, по уточненной информации, пострадал один человек - 17-летний парень. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Побиты предприятие и инфраструктура. Возникло несколько пожаров. Спасатели огонь потушили", - сообщил глава ОВА.

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По Синельниковскому району агрессор попал КАБом и беспилотниками. Под ударом были Великомихайловская, Николаевская и Межевская громады. Повреждены 2 частных дома и 3 авто. По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией. Пострадали сам Никополь, Марганецкая, Чевоногригоровская, Покровская, Мировская громады. Повреждены пятиэтажка, неэксплуатируемое здание, линия электропередач.