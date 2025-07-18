армія рф атакувала дві громади Дніпропетровщини, є загиблий та постраждалі

У ніч проти 18 липня російська армія атакувала дронами Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. Про це інформує начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, передає УНН.

Вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району – Вербківській і Богданівській громадах. Загинув 52-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці