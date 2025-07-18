армія рф атакувала дві громади Дніпропетровщини, є загиблий та постраждалі
Київ • УНН
Вночі 18 липня російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами, внаслідок чого загинув 52-річний чоловік та постраждали двоє осіб. Пошкоджено транспортні підприємства та транспортні засоби в Павлоградському та Синельниківському районах.
У ніч проти 18 липня російська армія атакувала дронами Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. Про це інформує начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, передає УНН.
Вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району – Вербківській і Богданівській громадах. Загинув 52-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці
За його словами, понівечене транспортне підприємство. Виникла пожежа, її загасили.
Сергій Лисак також повідомив, що:
- Під ударом БпЛА була і Роздорська громада Синельниківського району. Там також сталося займання. Вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби. Полум'я вже приборкали.
- По Нікополю агресор поцілив FPV-дроном. Наслідки з'ясовуються.
"За інформацією ПвК, оборонці неба збили над областю 3 БпЛА", - додав очільник ОВА.
Нагадаємо
У четвер, 17 липня у Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок атаки рф дроном постраждала жінка.
У середу, 16 липня внаслідок ранкового артобстрілу Нікополя загинула жінка, п'ятеро людей травмовані, двох жінок врятували. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки.
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