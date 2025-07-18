армія рф атакувала дві громади Дніпропетровщини, є загиблий та постраждалі

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Що відбувається з туризмом в Україні влітку: експерт розповів, який формат та напрямки обирають українці
Ексклюзив
05:41 • 10 перегляди
Що відбувається з туризмом в Україні влітку: експерт розповів, який формат та напрямки обирають українці
17 липня, 14:31 • 109547 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
17 липня, 14:29 • 106849 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
17 липня, 13:18 • 92517 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
17 липня, 12:10 • 115332 перегляди
Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела
17 липня, 10:24 • 110366 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 103327 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 456665 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 171344 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:16 • 168578 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.4м/с
80%
746мм
Популярнi новини
Словаччина завтра підтримає 18-й пакет санкцій проти росії - Фіцо17 липня, 19:53 • 14629 перегляди
Загинув легендарний екстремал, який стрибав зі стратосфери і подолав звуковий бар'єр17 липня, 21:17 • 35903 перегляди
москву атакують безпілотники: росіяни скаржаться на звуки вибухів, аеропорт Внуково ввів план "Килим"17 липня, 23:40 • 18330 перегляди
Окупанти отримали мільйони доларів від продажу відібраного українського майна в Криму - ISW02:05 • 5890 перегляди
Нічна атака дронів на Запоріжжя: виникли пожежі, є руйнування та поранений02:58 • 17227 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 109497 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17 липня, 13:10 • 124197 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 136900 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 320112 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 456622 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Львів
Реклама
УНН Lite
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 36950 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 49489 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 166491 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 229797 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 244409 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Ґардіан
Truth Social
The Hill

армія рф атакувала дві громади Дніпропетровщини, є загиблий та постраждалі

Київ • УНН

 • 2322 перегляди

Вночі 18 липня російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами, внаслідок чого загинув 52-річний чоловік та постраждали двоє осіб. Пошкоджено транспортні підприємства та транспортні засоби в Павлоградському та Синельниківському районах.

армія рф атакувала дві громади Дніпропетровщини, є загиблий та постраждалі

У ніч проти 18 липня російська армія атакувала дронами Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. Про це інформує начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, передає УНН.

Вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району – Вербківській і Богданівській громадах. Загинув 52-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці

- йдеться у дописі чиновника.

За його словами, понівечене транспортне підприємство. Виникла пожежа, її загасили.

Сергій Лисак також повідомив, що:

  • Під ударом БпЛА була і Роздорська громада Синельниківського району. Там також сталося займання. Вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби. Полум'я вже приборкали.
    • По Нікополю агресор поцілив FPV-дроном. Наслідки з'ясовуються.

      "За інформацією ПвК, оборонці неба збили над областю 3 БпЛА", - додав очільник ОВА.

      Нагадаємо

      У четвер, 17 липня у Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок атаки рф дроном постраждала жінка.

      У середу, 16 липня внаслідок ранкового артобстрілу Нікополя загинула жінка, п'ятеро людей травмовані, двох жінок врятували. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. 

      Літній наступ росіян розпочнеться за кілька днів або тижнів - CNN17.07.25, 13:44 • 14862 перегляди

      Віта Зеленецька

      Віта Зеленецька

      Війна
      Дніпропетровська область
      Україна
      Кривий Ріг
      Tesla
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      S&P 500
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Brent Oil
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gold
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gas TTF
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9