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На Днепропетровщине в результате атаки рф ранены 11 человек: в ГСЧС показали последствия

Киев • УНН

 • 866 просмотра

российские войска атаковали Днепропетровщину ударными БпЛА, попав в Каменский район. В результате обстрела погибли два человека, 11 получили ранения, повреждены здания и транспорт.

На Днепропетровщине в результате атаки рф ранены 11 человек: в ГСЧС показали последствия

Утром в пятницу, 18 июля, российские войска совершили очередную атаку на Днепропетровскую область, применив ударные БпЛА. Удар пришелся по Каменскому району. В результате погибли два человека, 11 ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, передает УНН.

В Каменском районе пострадали 11 человек. Все госпитализированы. 29-летняя женщина – в тяжелом состоянии. Остальные – средней тяжести

- говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в результате обстрела возник пожар, который спасатели ликвидировали.

Повреждены админздания, торговый объект, частные жилые дома и транспортные средства.

Напомним

В Каменском районе Днепропетровской области в результате дронового удара погибли мужчина и женщина. Атака вызвала пожар и повреждения админзданий, магазина и частных домов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Каменка-Днепровская
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