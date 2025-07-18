На Днепропетровщине в результате атаки рф ранены 11 человек: в ГСЧС показали последствия
Киев • УНН
российские войска атаковали Днепропетровщину ударными БпЛА, попав в Каменский район. В результате обстрела погибли два человека, 11 получили ранения, повреждены здания и транспорт.
Утром в пятницу, 18 июля, российские войска совершили очередную атаку на Днепропетровскую область, применив ударные БпЛА. Удар пришелся по Каменскому району. В результате погибли два человека, 11 ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, передает УНН.
В Каменском районе пострадали 11 человек. Все госпитализированы. 29-летняя женщина – в тяжелом состоянии. Остальные – средней тяжести
В ГСЧС отметили, что в результате обстрела возник пожар, который спасатели ликвидировали.
Повреждены админздания, торговый объект, частные жилые дома и транспортные средства.
Напомним
В Каменском районе Днепропетровской области в результате дронового удара погибли мужчина и женщина. Атака вызвала пожар и повреждения админзданий, магазина и частных домов.