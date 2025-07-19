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В Корабельном районе Херсона в результате атаки российского дрона пострадали два человека

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

В Херсоне в результате атаки российского дрона на частный дом пострадали двое мужчин 28 и 34 лет. Их госпитализировали со взрывными и черепно-мозговыми травмами, одному диагностировано осколочное ранение голени.

В Корабельном районе Херсона в результате атаки российского дрона пострадали два человека

19 июля в Корабельном районе Херсона в результате атаки российского дрона пострадали два человека. Об этом информирует пресс-служба Херсонской областной военной администрации (ОВА), передает УНН.

Около четырех часов утра взорвался вражеский дрон, залетевший в окно частного дома. В результате чего пострадали мужчины, 28 и 34 лет

- говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у них взрывные и черепно-мозговые травмы, у одного - осколочное ранение голени. Оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о непростой ситуации в Сумской и Харьковской областях, а также об атаках РФ в Херсонской и Николаевской областях. Обсуждались средства для уничтожения оккупанта и дальнобойных ударов.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Николаевская область
Сумская область
Харьковская область
Владимир Зеленский
Херсон
Tesla
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