19 июля в Корабельном районе Херсона в результате атаки российского дрона пострадали два человека. Об этом информирует пресс-служба Херсонской областной военной администрации (ОВА), передает УНН.

Около четырех часов утра взорвался вражеский дрон, залетевший в окно частного дома. В результате чего пострадали мужчины, 28 и 34 лет - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у них взрывные и черепно-мозговые травмы, у одного - осколочное ранение голени. Оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о непростой ситуации в Сумской и Харьковской областях, а также об атаках РФ в Херсонской и Николаевской областях. Обсуждались средства для уничтожения оккупанта и дальнобойных ударов.

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