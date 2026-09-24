Потери России в войне превысили 1,52 миллиона военнослужащих

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 24 сентября достигли около 1 523 980 человек. За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 540 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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Также за сутки Силы обороны уничтожили 2 РСЗО, 4 средства противовоздушной обороны и 1 самолет противника.

Кроме того, за сутки Россия потеряла 792 БПЛА оперативно-тактического уровня и 229 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие потери России

С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют 12 367 танков, 25 402 боевые бронированные машины, 50 240 артиллерийских систем, 2 154 РСЗО и 1 669 средств ПВО.

Также враг недосчитался 443 самолетов, 356 вертолетов, 531 352 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 111 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводных лодок.

Кроме того, Силами обороны уничтожено 152 782 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн, 4 740 единиц специальной техники и 2 727 наземных робототехнических комплексов. Данные уточняются.

Напомним

Более 50 государств — членов ООН, а также ЕС призвали Россию согласиться на прекращение огня и мирные переговоры с Украиной.

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