Потери России в войне превысили 1,52 миллиона военнослужащих

$44.790.0851.330.03
ukenru
23 сентября, 22:20 • 29577 просмотра
Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами
23 сентября, 18:22 • 40636 просмотра
Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский
23 сентября, 18:09 • 27511 просмотра
"Услышьте крик о помощи" — Сибига на полях ООН призвал мир спасти жителей Олешек от гуманитарной катастрофы
23 сентября, 16:51 • 25632 просмотра
"Будьте внимательны в ближайшие дни" — в СНБО предупредили о подготовке Россией баллистического обстрела
Эксклюзив
23 сентября, 16:32 • 38845 просмотра
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
23 сентября, 16:02 • 37701 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам
23 сентября, 14:26 • 43582 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь
23 сентября, 13:23 • 35688 просмотра
Дроны приближаются к АЗС: в Киеве готовят адресную систему оповещения для заправок
23 сентября, 09:55 • 37549 просмотра
ЕС должен преодолеть "усталость" от санкций и усилить давление на россию - еврокомиссар
23 сентября, 09:25 • 35118 просмотра
"Странное решение": у Зеленского отреагировали на снятие санкций ЕС с Фридмана и Усманова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
4.5м/с
93%
743мм
Популярные новости
Bentley представила первый электромобиль Torcal — чем интересен и сколько стоит23 сентября, 19:35 • 5532 просмотра
Сибига в ООН: Россия хотела взять Киев за 3 дня, а через 4 года горит Москва23 сентября, 20:31 • 10120 просмотра
На фронте произошло 242 боевых столкновения — в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях23 сентября, 21:20 • 4654 просмотра
Число погибших в результате ракетной атаки на Киев возросло00:26 • 7312 просмотра
Враг атаковал Одессу — повреждены больница, школа и жилые дома01:28 • 9526 просмотра
публикации
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
Эксклюзив
23 сентября, 16:32 • 38845 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам23 сентября, 16:02 • 37701 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь23 сентября, 14:26 • 43582 просмотра
Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептовPhoto23 сентября, 13:57 • 33747 просмотра
Silent Hill: Townfall и Control Resonant - главные игровые релизы 24 сентябряPhotoVideo23 сентября, 13:56 • 34012 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Виталий Кличко
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Европа
Испания
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto23 сентября, 14:01 • 26566 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto23 сентября, 12:38 • 34835 просмотра
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo23 сентября, 11:36 • 37205 просмотра
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным23 сентября, 07:19 • 45133 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo23 сентября, 05:39 • 45262 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Отопление
Хранитель

Потери России в войне превысили 1,52 миллиона военнослужащих

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

За сутки Россия потеряла 1 540 военнослужащих, самолёт, 2 РСЗО и 4 средства ПВО. Общие потери армии РФ превысили 1,52 млн человек.

Потери России в войне превысили 1,52 миллиона военнослужащих

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 24 сентября достигли около 1 523 980 человек. За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 540 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

Также за сутки Силы обороны уничтожили 2 РСЗО, 4 средства противовоздушной обороны и 1 самолет противника.

Кроме того, за сутки Россия потеряла 792 БПЛА оперативно-тактического уровня и 229 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие потери России

С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют 12 367 танков, 25 402 боевые бронированные машины, 50 240 артиллерийских систем, 2 154 РСЗО и 1 669 средств ПВО.

Также враг недосчитался 443 самолетов, 356 вертолетов, 531 352 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 111 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводных лодок.

Кроме того, Силами обороны уничтожено 152 782 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн, 4 740 единиц специальной техники и 2 727 наземных робототехнических комплексов. Данные уточняются.

Напомним

Более 50 государств — членов ООН, а также ЕС призвали Россию согласиться на прекращение огня и мирные переговоры с Украиной.

Армия рф не смогла закрепиться возле Доброполья, несмотря на самые высокие темпы атак на фронте, — ISW21.09.26, 07:49 • 43703 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Украина