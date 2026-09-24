Втрати росії у війні перевищили 1,52 мільйона військових
Київ • УНН
За добу росія втратила 1 540 військових, літак, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО. Загальні втрати армії рф перевищили 1,52 млн осіб.
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 вересня сягнули близько 1 523 980 осіб. За минулу добу росія втратила ще 1 540 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Також за добу Сили оборони знищили 2 РСЗВ, 4 засоби протиповітряної оборони та 1 літак противника.
Крім того, за добу росія втратила 792 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 229 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.
Загальні втрати росії
Від початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять 12 367 танків, 25 402 бойові броньовані машини, 50 240 артилерійських систем, 2 154 РСЗВ та 1 669 засобів ППО.
Також ворог недорахувався 443 літаків, 356 гелікоптерів, 531 352 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 111 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.
Крім того, Силами оборони знищено 152 782 одиниці ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, 4 740 одиниць спеціальної техніки та 2 727 наземних робототехнічних комплексів. Дані уточнюються.
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