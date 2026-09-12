CNN: Буданов усиливает международную роль Украины благодаря противодействию рф

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов усиливает международную роль Украины, демонстрируя способность противостоять российской угрозе. Об этом говорится в материале CNN, передает УНН.

Детали

Журналисты обратили внимание на публикацию Буданова в социальной сети "Х", где он похвалил работу украинской военной разведки по защите государственных интересов по всему миру - "от россии до Африки, в костюме и в камуфляже".

Также CNN напомнило заявление Буданова 2023 года о том, что цель Украины - "убивать россиян где угодно в этом мире до полной победы Украины".

В материале также отмечается, что Украина использует полученный в войне с РФ опыт для подготовки иностранных партнеров. В частности, речь идет об опыте в сфере применения беспилотников и противодействия дронам Shahed.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов анонсировал новый раунд переговоров в рамках мирных усилий по завершению войны при посредничестве США, как ожидается, еще в этом месяце.