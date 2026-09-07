США готовят новый раунд переговоров Украины и рф: что известно о сроках

$44.560.1751.790.15
ukenru
15:49 • 424 просмотра
Международные резервы Украины продолжают "таять" — за август сократились до $48,7 млрд
Эксклюзив
14:51 • 6486 просмотра
Контакты США с Украиной и РФ разморозили переговорный процесс, но прорыва пока нет — политолог
13:47 • 10982 просмотра
Я не держусь за кресло — Кравченко прокомментировал, готов ли уйти с должности генпрокурора после обысков в ОГП
13:02 • 15485 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября
7 сентября, 08:53 • 19183 просмотра
Киев готовит резервы воды и продуктов на случай чрезвычайных ситуаций
7 сентября, 06:56 • 24354 просмотра
Украинцы могут получить почти 20 тысяч грн на отопление — кто имеет право на помощь и куда обращаться
7 сентября, 01:21 • 36530 просмотра
«Проведём реванш в ноябре»: Фьюри бросил Усику вызов на третий бой
6 сентября, 23:12 • 38369 просмотра
Ночная атака дронами на Запорожье: загорелся торговый центрPhotoVideo
6 сентября, 22:05 • 22239 просмотра
Виткофф и Кушнер отправились из Киева поездом «Экспресс мира»Photo
6 сентября, 20:22 • 31046 просмотра
Кравченко: Моя должность не освобождает меня от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3м/с
42%
752мм
Популярные новости
Министр энергетики США связал рост цен на дизельное топливо в стране с повреждением российских НПЗ7 сентября, 06:39 • 5458 просмотра
Каллас отменила запуск оборонной группы ЕС из-за давления дипломатов — Politico7 сентября, 09:51 • 11975 просмотра
От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса11:15 • 18000 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-912:38 • 14071 просмотра
Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура13:32 • 9554 просмотра
публикации
Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура13:32 • 9670 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября13:02 • 15473 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-912:38 • 14133 просмотра
От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса11:15 • 18056 просмотра
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
Эксклюзив
6 сентября, 07:50 • 57613 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Марко Рубио
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Луганская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 49431 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 47487 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 56884 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 74698 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 69944 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
Железный купол
DJI Mavic
Золото

США готовят новый раунд переговоров Украины и рф: что известно о сроках

Киев • УНН

 • 68 просмотра

США стремятся возобновить переговоры Украины, США и россии. Конкретных дат нет, а привязка к выборам в рф является лишь прогнозом Киева.

США готовят новый раунд переговоров Украины и рф: что известно о сроках

Соединённые Штаты рассчитывают в ближайшее время восстановить трёхсторонний переговорный формат с участием Украины, США и россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro. 

В то же время в кремле заявляют, что не исключают нового раунда переговоров, однако конкретных дат пока нет. На этом фоне в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении переговорного процесса после выборов в госдуму рф, которые состоятся 18–20 сентября

Детали

5 сентября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в москве более чем трёхчасовую встречу с российским диктатором владимиром путиным. По словам помощника путина юрия ушакова, стороны обсуждали возможные пути завершения войны. 

Американская сторона после встречи сообщила о «содержательном» обсуждении дальнейших шагов, однако о конкретных договорённостях относительно нового раунда переговоров не объявлялось.

Издание Le Figaro, описывая визиты американских представителей в москву и Киев, отметило, что их дипломатическое турне не привело к публично зафиксированному прорыву.

На следующий день, 6 сентября, Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев и провели переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской делегацией. Кушнер заявил, что Вашингтон стремится вернуться к трёхстороннему формату переговоров между США, Украиной и россией и рассчитывает на прогресс «очень скоро». При этом американские представители публично не заявляли, что россия якобы согласится на переговоры только после парламентских выборов.

В воскресенье, 7 сентября, пресс-секретарь кремля дмитрий песков также заявил, что москва не исключает возобновления переговоров с Украиной и США. В то же время он подчеркнул, что говорить о конкретной дате или месте нового раунда пока преждевременно.

Откуда появилась дата после 20 сентября

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью The New York Times предположил, что переговорный процесс при посредничестве США может активизироваться в конце сентября, после выборов в госдуму рф, запланированных на 18–20 сентября. Буданов отмечал, что переговоры в конечном итоге должны привести к определённому результату, и допускал, что новый этап дипломатических контактов может начаться с очередных поездок Уиткоффа и Кушнера.

Поэтому привязка возможного возобновления переговоров к завершению выборов в россии пока — прогноз украинской стороны, а не официально объявленная договорённость между москвой и Вашингтоном.

Контакты США с Украиной и РФ разморозили переговорный процесс, но прорыва пока нет — политолог07.09.26, 17:51 • 6478 просмотров

Контекст

После переговоров в Киеве украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны обсуждали возможности возобновления переговорного процесса, гарантии безопасности для Украины и экономическую поддержку. По его словам, территориальные вопросы остаются одним из наиболее сложных пунктов и могут решаться только на уровне лидеров.

В то же время существенных изменений в позиции москвы пока не зафиксировано. После встречи с американскими представителями путин вновь заявил о необходимости достижения целей рф и устранения так называемых «первопричин» войны.

Одним из ключевых камней преткновения остаются территориальные требования россии, в частности в отношении части Донецкой области, которая находится под контролем Украины. Киев отвергает такие требования.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Стив Уиткофф
The New York Times
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев