США готовят новый раунд переговоров Украины и рф: что известно о сроках

Соединённые Штаты рассчитывают в ближайшее время восстановить трёхсторонний переговорный формат с участием Украины, США и россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

В то же время в кремле заявляют, что не исключают нового раунда переговоров, однако конкретных дат пока нет. На этом фоне в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении переговорного процесса после выборов в госдуму рф, которые состоятся 18–20 сентября

Детали

5 сентября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в москве более чем трёхчасовую встречу с российским диктатором владимиром путиным. По словам помощника путина юрия ушакова, стороны обсуждали возможные пути завершения войны.

Американская сторона после встречи сообщила о «содержательном» обсуждении дальнейших шагов, однако о конкретных договорённостях относительно нового раунда переговоров не объявлялось.

Издание Le Figaro, описывая визиты американских представителей в москву и Киев, отметило, что их дипломатическое турне не привело к публично зафиксированному прорыву.

На следующий день, 6 сентября, Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев и провели переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской делегацией. Кушнер заявил, что Вашингтон стремится вернуться к трёхстороннему формату переговоров между США, Украиной и россией и рассчитывает на прогресс «очень скоро». При этом американские представители публично не заявляли, что россия якобы согласится на переговоры только после парламентских выборов.

В воскресенье, 7 сентября, пресс-секретарь кремля дмитрий песков также заявил, что москва не исключает возобновления переговоров с Украиной и США. В то же время он подчеркнул, что говорить о конкретной дате или месте нового раунда пока преждевременно.

Откуда появилась дата после 20 сентября

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью The New York Times предположил, что переговорный процесс при посредничестве США может активизироваться в конце сентября, после выборов в госдуму рф, запланированных на 18–20 сентября. Буданов отмечал, что переговоры в конечном итоге должны привести к определённому результату, и допускал, что новый этап дипломатических контактов может начаться с очередных поездок Уиткоффа и Кушнера.

Поэтому привязка возможного возобновления переговоров к завершению выборов в россии пока — прогноз украинской стороны, а не официально объявленная договорённость между москвой и Вашингтоном.

Контакты США с Украиной и РФ разморозили переговорный процесс, но прорыва пока нет — политолог

Контекст

После переговоров в Киеве украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны обсуждали возможности возобновления переговорного процесса, гарантии безопасности для Украины и экономическую поддержку. По его словам, территориальные вопросы остаются одним из наиболее сложных пунктов и могут решаться только на уровне лидеров.

В то же время существенных изменений в позиции москвы пока не зафиксировано. После встречи с американскими представителями путин вновь заявил о необходимости достижения целей рф и устранения так называемых «первопричин» войны.

Одним из ключевых камней преткновения остаются территориальные требования россии, в частности в отношении части Донецкой области, которая находится под контролем Украины. Киев отвергает такие требования.