ЄС розглядає п’ятьох кандидатів для переговорів щодо війни в Україні - The Telegraph

Країни Європейського Союзу розглядають 5 кандидатів, які б могли представляти сторону ЄС на можливих переговорах щодо закінчення російсько-української війни. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.

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У переліку лідерів опинились:

прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

президент Фінляндії Александр Стубб;

президент Чехії Петр Павел;

прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;

прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Водночас The Telegraph підкреслює, що на переговори від ЄС можуть поїхати одразу всі вищезазначені політики, а не хтось один з них. Це дозволило би уникнути суперництва між країнами та ризику відхилення окремих кандидатур для переговорів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що за твердженням рф, тристоронні переговори за участі України та США заплановані в Абу-Дабі у першій половині листопада.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа намагається відновити процес укладання мирної угоди між росією і Україною, яка, зокрема, передбачає значні поступки на користь кремля. Україна, згідно з цим планом, має відмовитися від курсу до НАТО, але нібито може вступити в Європейський Союз і отримати інвестиційний пакет.