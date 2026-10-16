Прем'єрка Данії заперечила, що європейські лідери просили Зеленського пом'якшити критику Трампа

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що не чула від європейських лідерів закликів до Президента України Володимира Зеленського пом'якшити публічну критику американського лідера Дональда Трампа. Про це керівниця уряду заявила журналістам перед засіданням Європейської ради у Брюсселі 16 жовтня, повідомляє УНН із посиланням на данське інформаційне агентство Ritzau.

Вона наголосила, що демократично обраний президент має право вільно висловлювати свою позицію та захищати інтереси власної держави.

За словами Фредеріксен, їй нічого не відомо про те, що європейські політики нібито намагалися переконати Зеленського бути стриманішим у висловлюваннях щодо президента США Дональда Трампа.

Я ні від кого цього не чула. Я навіть уявити не можу, щоб обмежувати слова демократично обраного президента в Європі. Ви повинні мати можливість захищати себе і свою країну