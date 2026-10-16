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Прем'єрка Данії заперечила, що європейські лідери просили Зеленського пом'якшити критику Трампа

Київ • УНН

 • 1546 перегляди

Метте Фредеріксен заявила, що не чула закликів до Зеленського пом'якшити критику Трампа. Вона захистила право президента висловлюватися.

Прем'єрка Данії заперечила, що європейські лідери просили Зеленського пом'якшити критику Трампа

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що не чула від європейських лідерів закликів до Президента України Володимира Зеленського пом'якшити публічну критику американського лідера Дональда Трампа. Про це керівниця уряду заявила журналістам перед засіданням Європейської ради у Брюсселі 16 жовтня, повідомляє УНН із посиланням на данське інформаційне агентство Ritzau.

Вона наголосила, що демократично обраний президент має право вільно висловлювати свою позицію та захищати інтереси власної держави.

Деталі

За словами Фредеріксен, їй нічого не відомо про те, що європейські політики нібито намагалися переконати Зеленського бути стриманішим у висловлюваннях щодо президента США Дональда Трампа.

Я ні від кого цього не чула. Я навіть уявити не можу, щоб обмежувати слова демократично обраного президента в Європі. Ви повинні мати можливість захищати себе і свою країну

- наголосила прем'єр-міністерка Данії.

Вона також висловила повагу до українського президента та зазначила, що не вважає його публічні заяви проблемою для європейських партнерів. Фредеріксен підкреслила, що якби подібні пропозиції щодо обмеження висловлювань Зеленського справді пролунали в її присутності, вона б із ними не погодилася.

Контекст

Напередодні, 15 жовтня, видання Financial Times із посиланням на трьох дипломатів Європейського Союзу повідомило, що європейські лідери планують закликати Володимира Зеленського пом'якшити публічну критику Дональда Трампа. За інформацією видання, європейські політики побоюються подальшого загострення відносин між Києвом і Вашингтоном, оскільки американська військова та розвідувальна підтримка залишається важливою для обороноздатності України.

Повідомлення з'явилося на тлі розбіжностей між українським та американським керівництвом щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі, енергетичних домовленостей Вашингтона з москвою та подальшої підтримки України. Водночас офіційного підтвердження того, що європейські лідери висунули Зеленському відповідне прохання, наразі немає.

16 жовтня у Брюсселі відбувається засідання Європейської ради, під час якого європейські керівники обговорюють подальшу військову та фінансову підтримку України, посилення протиповітряної оборони і захист української енергетичної інфраструктури від російських атак.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
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