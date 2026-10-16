Премьер-министр Дании опровергла, что европейские лидеры просили Зеленского смягчить критику Трампа

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не слышала от европейских лидеров призывов к Президенту Украины Владимиру Зеленскому смягчить публичную критику американского лидера Дональда Трампа. Об этом глава правительства заявила журналистам перед заседанием Европейского совета в Брюсселе 16 октября, сообщает УНН со ссылкой на датское информационное агентство Ritzau.

Она подчеркнула, что демократически избранный президент имеет право свободно выражать свою позицию и защищать интересы собственного государства.

Детали

По словам Фредериксен, ей ничего не известно о том, что европейские политики якобы пытались убедить Зеленского быть более сдержанным в высказываниях в адрес президента США Дональда Трампа.

Я ни от кого этого не слышала. Я даже представить себе не могу, чтобы ограничивать слова демократически избранного президента в Европе. Вы должны иметь возможность защищать себя и свою страну - подчеркнула премьер-министр Дании.

Она также выразила уважение к украинскому президенту и отметила, что не считает его публичные заявления проблемой для европейских партнеров. Фредериксен подчеркнула, что если бы подобные предложения об ограничении высказываний Зеленского действительно прозвучали в ее присутствии, она бы с ними не согласилась.

Контекст

Накануне, 15 октября, издание Financial Times со ссылкой на трех дипломатов Европейского союза сообщило, что европейские лидеры планируют призвать Владимира Зеленского смягчить публичную критику Дональда Трампа. По информации издания, европейские политики опасаются дальнейшего обострения отношений между Киевом и Вашингтоном, поскольку американская военная и разведывательная поддержка остается важной для обороноспособности Украины.

Сообщение появилось на фоне разногласий между украинским и американским руководством относительно ударов по российской нефтяной инфраструктуре, энергетических договоренностей Вашингтона с москвой и дальнейшей поддержки Украины. В то же время официального подтверждения того, что европейские лидеры выдвинули Зеленскому соответствующую просьбу, пока нет.

16 октября в Брюсселе проходит заседание Европейского совета, во время которого европейские руководители обсуждают дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины, усиление противовоздушной обороны и защиту украинской энергетической инфраструктуры от российских атак.