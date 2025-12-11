Дело об убийстве украинки Заруцкой в США: судья рассмотрит психическое состояние обвиняемого

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 8458 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 14456 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 17118 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 20601 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 28907 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 17743 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 19623 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16452 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16660 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16977 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.9м/с
91%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 25398 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 40743 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 22371 просмотра
В ЦИК назвали срок, необходимый для подготовки к демократическим выборам11 декабря, 12:38 • 4276 просмотра
В Вашингтоне обсуждали создание C5 с Китаем и россией в противовес G7 - СМИ11 декабря, 12:39 • 9354 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 28905 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 40862 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 42995 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 54309 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 55343 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 25489 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 29545 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 35020 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 30831 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 39603 просмотра
Актуальное
Техника
ЧатГПТ
Отопление
The Economist
Социальная сеть

Дело об убийстве украинки Заруцкой в США: судья рассмотрит психическое состояние обвиняемого

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Декарлос Браун-младший, обвиняемый в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, предстанет перед судом для определения его психической дееспособности. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь за совершенное преступление.

Дело об убийстве украинки Заруцкой в США: судья рассмотрит психическое состояние обвиняемого

Декарлос Браун-младший, обвиняемый в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в пригородном поезде в Шарлотте (Северная Каролина), в четверг предстал перед федеральным судом. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Адвокаты Брауна ходатайствуют о проведении слушания для определения его психической дееспособности отвечать за обвинения, по которым ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

В одном из штатов США приняли "Закон Ирины" после жестокого убийства украинки04.10.25, 21:03 • 8573 просмотра

Власти обвиняют Брауна в том, что в августе он нанес ножевые ранения 23-летней Ирине Заруцкой в вагоне легкорельсового транспорта. Преступление получило широкий резонанс не только в США, но и в Украине и в мире.

Федеральные прокуроры вмешались в дело после того, как возникли вопросы, почему Браун находился на свободе, имея более десятка предыдущих арестов. Дела в суде штата и федеральном суде ведутся параллельно.

Напомним

23-летняя украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Департамент юстиции США предъявил Брауну федеральные обвинения в убийстве украинской беженки. Прокуроры будут требовать смертной казни.

Декарлос Браун-младший, обвиняемый в убийстве украинки Ирины Заруцкой, происходит из семьи с активной криминальной деятельностью. Его брат, сестра и отец имеют многочисленные судимости за различные преступления.

Дональд Трамп осудил это убийство и возложил ответственность за это преступление на Демократическую партию и использовал трагедию для политической агитации.  

Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Ассошиэйтед Пресс
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Украина