Дело об убийстве украинки Заруцкой в США: судья рассмотрит психическое состояние обвиняемого

Декарлос Браун-младший, обвиняемый в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в пригородном поезде в Шарлотте (Северная Каролина), в четверг предстал перед федеральным судом. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Адвокаты Брауна ходатайствуют о проведении слушания для определения его психической дееспособности отвечать за обвинения, по которым ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

В одном из штатов США приняли "Закон Ирины" после жестокого убийства украинки

Власти обвиняют Брауна в том, что в августе он нанес ножевые ранения 23-летней Ирине Заруцкой в вагоне легкорельсового транспорта. Преступление получило широкий резонанс не только в США, но и в Украине и в мире.

Федеральные прокуроры вмешались в дело после того, как возникли вопросы, почему Браун находился на свободе, имея более десятка предыдущих арестов. Дела в суде штата и федеральном суде ведутся параллельно.

23-летняя украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Департамент юстиции США предъявил Брауну федеральные обвинения в убийстве украинской беженки. Прокуроры будут требовать смертной казни.

Декарлос Браун-младший, обвиняемый в убийстве украинки Ирины Заруцкой, происходит из семьи с активной криминальной деятельностью. Его брат, сестра и отец имеют многочисленные судимости за различные преступления.

Дональд Трамп осудил это убийство и возложил ответственность за это преступление на Демократическую партию и использовал трагедию для политической агитации.