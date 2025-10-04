В одном из штатов США приняли "Закон Ирины" после жестокого убийства украинки

Губернатор-демократ американского штата Северная Каролина Джош Стайн подписал так называемый Закон Ирины, созданный после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.

"Закон Ирины" ужесточает проверку преступников перед освобождением их под залог. Также он запрещает внесение безналичного залога за ряд насильственных преступлений и если преступник - рецидивист.

Кроме этого, документ ограничивает полномочия магистратов и судей в принятии решений о досудебном освобождении. А обвиняемым перед тем, как выйти под залог, придется проходить психическое обследование.

Этот закон... оповещает судебную систему о необходимости особого рассмотрения людей, которые могут представлять необычный риск насилия, прежде чем определять их залог. Это хорошо, и именно поэтому я подписал этот закон... Мы можем и должны сделать больше для обеспечения безопасности людей