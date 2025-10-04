В одном из штатов США приняли "Закон Ирины" после жестокого убийства украинки
Киев • УНН
Губернатор Северной Каролины Джош Стайн подписал "Закон Ирины", ужесточающий проверку преступников перед освобождением под залог. Закон запрещает безналичный залог за насильственные преступления и рецидивизм, ограничивает полномочия судей и требует психического обследования обвиняемых.
Губернатор-демократ американского штата Северная Каролина Джош Стайн подписал так называемый Закон Ирины, созданный после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.
Детали
"Закон Ирины" ужесточает проверку преступников перед освобождением их под залог. Также он запрещает внесение безналичного залога за ряд насильственных преступлений и если преступник - рецидивист.
Кроме этого, документ ограничивает полномочия магистратов и судей в принятии решений о досудебном освобождении. А обвиняемым перед тем, как выйти под залог, придется проходить психическое обследование.
Этот закон... оповещает судебную систему о необходимости особого рассмотрения людей, которые могут представлять необычный риск насилия, прежде чем определять их залог. Это хорошо, и именно поэтому я подписал этот закон... Мы можем и должны сделать больше для обеспечения безопасности людей
Он сказал, что "Закон Ирины" призывает судебную власть особо обратить внимание на то, кто может иметь "необычный" риск насилия, прежде чем определять вопрос о залоге.
Со своей стороны, республиканцы уже одобрили новый документ. Они отмечают, что закон должен усилить безопасность на улицах и надеются, что вскоре пример с Северной Каролины возьмут другие штаты.
Напомним
23-летняя украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.
Департамент юстиции США предъявил федеральные обвинения Декарлосу Брауну, обвиняемому в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Прокуроры требовали смертной казни.