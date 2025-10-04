$41.280.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В одному зі штатів США ухвалили "Закон Ірини" після жорстокого вбивства українки

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Губернатор Північної Кароліни Джош Стайн підписав "Закон Ірини", що посилює перевірку злочинців перед звільненням під заставу. Закон забороняє безготівкову заставу за насильницькі злочини та рецидивізм, обмежує повноваження суддів та вимагає психічного обстеження обвинувачених.

В одному зі штатів США ухвалили "Закон Ірини" після жорстокого вбивства українки

Губернатор-демократ американського штату Північна Кароліна Джош Стайн підписав так званий Закон Ірини, створений після вбивства української біженки Ірини Заруцької. Про це повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

"Закон Ірини" посилює перевірку злочинців перед звільненням їх під заставу. Також він забороняє внесення безготівкової застави за низку насильницьких злочинів та якщо злочинець - рецидивіст.

Окрім цього, документ обмежує повноваження магістратів та суддів у прийнятті рішень про досудове звільнення. А обвинуваченим перед тим, як вийти під заставу, доведеться проходити психічне обстеження.

Цей закон... сповіщає судову систему про необхідність особливого розгляду людей, які можуть становити незвичайний ризик насильства, перш ніж визначати їхню заставу. Це добре, і саме тому я підписав цей закон... Ми можемо і повинні зробити більше для забезпечення безпеки людей

- заявив Стайн.

Він сказав, що "Закон Ірини" закликає судову владу особливо звернути увагу на те, хто може мати "незвичайний" ризик насильства, перш ніж визначати питання про заставу.

Зі свого боку, республіканці вже схвалили новий документ. Вони відзначають, що закон повинен посилити безпеку на вулицях та сподіваються, що незабаром приклад з Північної Кароліни візьмуть інші штати.

Нагадаємо

23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення Декарлосу Брауну, обвинуваченому у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Прокурори вимагали смертної кари.

Ольга Розгон

