Родина чоловіка, який вбив у США українку Ірину Заруцьку, має насичену кримінальну історію - ЗМІ

Декарлос Браун-молодший, який вдарив ножем і вбив 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку в поїзді, належить до родини, яка провадила активну кримінальну діяльність. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

34-річний Декарлос Браун-молодший — професійний злочинець і шизофренік, обвинувачений у вбистві із застосуванням ножа українки Ірини Заруцької в легкорейковому потязі в Шарлотті, Північна Кароліна.

Його брати і сестри, а також батько мають довгий кримінальний досвід, що підтверджується судовими та правоохоронними документами. Брат Брауна-молодшого, Стейсі, убив 65-річного чоловіка та втік від поліції в жовтні 2012 року. У квітні 2014 року він визнав себе винним у вбивстві другого ступеня та двох пунктах звинувачення у збройному пограбуванні, нападі з умислом на вбивство та пошкодженні транспортного засобу.

За даними окружної прокуратури округу Мекленбург, брата засудили до 27-36 років позбавлення волі.

Перебуваючи у в'язниці, він скоїв 44 правопорушення, включаючи такі злочини, як напад на когось із застосуванням смертельно небезпечної зброї, підпал, крадіжка майна та взламування замків. Згідно з базою даних в'язниць Північної Кароліни, він також отримав умовний термін за засудження у 2010 році за погрози уряду або напад.

Сестра Декарлоса, 33-річна Трейсі Вонтреа Браун має судимість, яка включає крадіжку, змову з метою скоєння тяжкого злочину, викрадення транспортних засобів, опір посадовим особам та арешт у 2024 році за змову для тяжкого злочину, крадіжку в магазинах та проступок у крадіжці.

"Ми повинні бути жорстокими, як і вони" - Трамп про вбивство українки Заруцької

Батька сім'ї, Декарлоса Брауна-старшого, також було заарештовано, як повідомляється, за проникнення зі зломом, змову з метою скоєння тяжкого злочину, крадіжку та зберігання зброї в університетському кампусі в 1990 році.

Декарлос-молодший має щонайменше 14 попередніх арештів і був звільнений з в'язниці в січні за "письмовою обіцянкою з'явитися". Його звинуватили у зловживанні системою 911, коли у нього нібито був епізод з психічним розладом.

Кілька місяців потому, у серпні, в тому ж поїзді, яким його брат багато років тому втік від поліції, він завдав удару ножем Заруцькій.

Після поранення поширилося відеозапис, на якому жінка стікала кров'ю протягом кількох хвилин без будь-якої допомоги. На відео, як повідомляється, чути, як Декарлос-молодший каже: "Я впіймав цю білу дівчину".

Генеральний прокурор Пем Бонді оголосила про федеральні звинувачення, які йому будуть висунуті: "Ірина Заруцька була молодою жінкою, яка жила американською мрією — її жахливе вбивство є прямим наслідком невдалої політики щодо злочинності, яка ставила злочинців вище за невинних людей".

"Ми домагатимемося максимального покарання за цей непрощенний акт насильства — він більше ніколи не побачить світла денного як вільна людина", — сказала Бонді.

Доповнення

Молода українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

Департамент юстиції США висунув Брауну федеральні звинувачення у вбивстві української біженки. Прокурори вимагатимуть смертної кари.