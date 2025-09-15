Семья мужчины, убившего в США украинку Ирину Заруцкую, имеет насыщенную криминальную историю - СМИ

Декарлос Браун-младший, который ударил ножом и убил 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в поезде, принадлежит к семье, которая вела активную криминальную деятельность. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

34-летний Декарлос Браун-младший — профессиональный преступник и шизофреник, обвиняемый в убийстве с применением ножа украинки Ирины Заруцкой в легкорельсовом поезде в Шарлотте, Северная Каролина.

Его братья и сестры, а также отец имеют долгий криминальный опыт, что подтверждается судебными и правоохранительными документами. Брат Брауна-младшего, Стейси, убил 65-летнего мужчину и сбежал от полиции в октябре 2012 года. В апреле 2014 года он признал себя виновным в убийстве второй степени и двух пунктах обвинения в вооруженном ограблении, нападении с умыслом на убийство и повреждении транспортного средства.

По данным окружной прокуратуры округа Мекленбург, брата приговорили к 27-36 годам лишения свободы.

Находясь в тюрьме, он совершил 44 правонарушения, включая такие преступления, как нападение на кого-то с применением смертельно опасного оружия, поджог, кража имущества и взлом замков. Согласно базе данных тюрем Северной Каролины, он также получил условный срок за осуждение в 2010 году за угрозы правительству или нападение.

Сестра Декарлоса, 33-летняя Трейси Вонтреа Браун имеет судимость, которая включает кражу, сговор с целью совершения тяжкого преступления, угон транспортных средств, сопротивление должностным лицам и арест в 2024 году за сговор для тяжкого преступления, кражу в магазинах и проступок в краже.

"Мы должны быть такими же жестокими, как и они" - Трамп об убийстве украинки Заруцкой

Отца семьи, Декарлоса Брауна-старшего, также арестовали, как сообщается, за проникновение со взломом, сговор с целью совершения тяжкого преступления, кражу и хранение оружия в университетском кампусе в 1990 году.

Декарлос-младший имеет по меньшей мере 14 предыдущих арестов и был освобожден из тюрьмы в январе по "письменному обещанию явиться". Его обвинили в злоупотреблении системой 911, когда у него якобы был эпизод с психическим расстройством.

Несколько месяцев спустя, в августе, в том же поезде, которым его брат много лет назад сбежал от полиции, он нанес удар ножом Заруцкой.

После ранения распространилась видеозапись, на которой женщина истекала кровью в течение нескольких минут без какой-либо помощи. На видео, как сообщается, слышно, как Декарлос-младший говорит: "Я поймал эту белую девушку".

Генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о федеральных обвинениях, которые ему будут предъявлены: "Ирина Заруцкая была молодой женщиной, которая жила американской мечтой — ее ужасное убийство является прямым следствием неудачной политики в отношении преступности, которая ставила преступников выше невинных людей".

"Мы будем добиваться максимального наказания за этот непростительный акт насилия — он больше никогда не увидит света дневного как свободный человек", — сказала Бонди.

Дополнение

Молодая украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Департамент юстиции США предъявил Брауну федеральные обвинения в убийстве украинской беженки. Прокуроры будут требовать смертной казни.