Семья мужчины, убившего в США украинку Ирину Заруцкую, имеет насыщенную криминальную историю - СМИ

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
14:18 • 1546 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 8158 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 14977 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 39903 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 30390 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 29952 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 34620 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 56670 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72574 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105538 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
35%
753мм
Популярные новости
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 24938 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 16236 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 13789 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 23038 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 18318 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 18351 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 23071 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 39894 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 26119 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 105079 просмотра
Актуальные люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Вадим Филашкин
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 13789 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 16236 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 28106 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 34510 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 83861 просмотра
Актуальное
ТикТок
Truth Social
Financial Times
Хранитель
FAB-250

Семья мужчины, убившего в США украинку Ирину Заруцкую, имеет насыщенную криминальную историю - СМИ

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Декарлос Браун-младший, обвиняемый в убийстве украинки Ирины Заруцкой, происходит из семьи с активной криминальной деятельностью. Его брат, сестра и отец имеют многочисленные судимости за различные преступления.

Семья мужчины, убившего в США украинку Ирину Заруцкую, имеет насыщенную криминальную историю - СМИ

Декарлос Браун-младший, который ударил ножом и убил 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в поезде, принадлежит к семье, которая вела активную криминальную деятельность. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

34-летний Декарлос Браун-младший — профессиональный преступник и шизофреник, обвиняемый в убийстве с применением ножа украинки Ирины Заруцкой в легкорельсовом поезде в Шарлотте, Северная Каролина.

Его братья и сестры, а также отец имеют долгий криминальный опыт, что подтверждается судебными и правоохранительными документами. Брат Брауна-младшего, Стейси, убил 65-летнего мужчину и сбежал от полиции в октябре 2012 года. В апреле 2014 года он признал себя виновным в убийстве второй степени и двух пунктах обвинения в вооруженном ограблении, нападении с умыслом на убийство и повреждении транспортного средства.

По данным окружной прокуратуры округа Мекленбург, брата приговорили к 27-36 годам лишения свободы.

Находясь в тюрьме, он совершил 44 правонарушения, включая такие преступления, как нападение на кого-то с применением смертельно опасного оружия, поджог, кража имущества и взлом замков. Согласно базе данных тюрем Северной Каролины, он также получил условный срок за осуждение в 2010 году за угрозы правительству или нападение.

Сестра Декарлоса, 33-летняя Трейси Вонтреа Браун имеет судимость, которая включает кражу, сговор с целью совершения тяжкого преступления, угон транспортных средств, сопротивление должностным лицам и арест в 2024 году за сговор для тяжкого преступления, кражу в магазинах и проступок в краже.

"Мы должны быть такими же жестокими, как и они" - Трамп об убийстве украинки Заруцкой10.09.25, 02:12 • 11564 просмотра

Отца семьи, Декарлоса Брауна-старшего, также арестовали, как сообщается, за проникновение со взломом, сговор с целью совершения тяжкого преступления, кражу и хранение оружия в университетском кампусе в 1990 году.

Декарлос-младший имеет по меньшей мере 14 предыдущих арестов и был освобожден из тюрьмы в январе по "письменному обещанию явиться". Его обвинили в злоупотреблении системой 911, когда у него якобы был эпизод с психическим расстройством.

Несколько месяцев спустя, в августе, в том же поезде, которым его брат много лет назад сбежал от полиции, он нанес удар ножом Заруцкой.

После ранения распространилась видеозапись, на которой женщина истекала кровью в течение нескольких минут без какой-либо помощи. На видео, как сообщается, слышно, как Декарлос-младший говорит: "Я поймал эту белую девушку".

Генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о федеральных обвинениях, которые ему будут предъявлены: "Ирина Заруцкая была молодой женщиной, которая жила американской мечтой — ее ужасное убийство является прямым следствием неудачной политики в отношении преступности, которая ставила преступников выше невинных людей".

"Мы будем добиваться максимального наказания за этот непростительный акт насилия — он больше никогда не увидит света дневного как свободный человек", — сказала Бонди.

Дополнение

Молодая украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Департамент юстиции США предъявил Брауну федеральные обвинения в убийстве украинской беженки. Прокуроры будут требовать смертной казни.

Павел Зинченко

Криминал и ЧПНовости Мира
Пэм Бонди
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки