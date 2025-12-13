Група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину на камеру, відкрито провадження - прокуратура
Київ • УНН
На Дніпропетровщині відкрито кримінальне провадження за фактом катування неповнолітньої. Група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину, знявши це на відео.
У Дніпропетровській області група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину на камеру, розпочато кримінальне провадження за фактом катування неповнолітньої дівчини, повідомили у суботу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Увечері 12 грудня група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину в місті Павлоград, фіксуючи все на камеру
Як зазначається, згодом вказане відео було опубліковане у низці інтернет-ресурсів.
За цим фактом ювенальні прокурори Павлоградської окружної прокуратури спільно з правоохоронцями розпочали кримінальне провадження за фактом катування (ч. 1 ст. 127 КК України). Наразі опрацьовано відеоматеріали, оприлюднені у медіа, та вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину
Силою заманив 13-річну дитину в квартиру і зґвалтував: прокуратура вимагає найсуворішого покарання жителю Кривого Рогу08.12.25, 10:51 • 4268 переглядiв