Група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину на камеру, відкрито провадження - прокуратура

У Дніпропетровській області група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину на камеру, розпочато кримінальне провадження за фактом катування неповнолітньої дівчини, повідомили у суботу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Увечері 12 грудня група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину в місті Павлоград, фіксуючи все на камеру

Як зазначається, згодом вказане відео було опубліковане у низці інтернет-ресурсів.

За цим фактом ювенальні прокурори Павлоградської окружної прокуратури спільно з правоохоронцями розпочали кримінальне провадження за фактом катування (ч. 1 ст. 127 КК України). Наразі опрацьовано відеоматеріали, оприлюднені у медіа, та вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину