Группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку на камеру, открыто производство - прокуратура

09:59 • 990 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:49 • 2778 просмотра
рф выпустила более 450 дронов и 30 ракет, без света тысячи в 7 областях: Зеленский отреагировал на ночную российскую атакуPhoto
08:44 • 2998 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:37 • 2078 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 14373 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 29431 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 35974 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 32691 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 36738 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 41078 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Американские спецназовцы перехватили судно из Китая в Иран, изъяв военный груз13 декабря, 01:18 • 22269 просмотра
Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар13 декабря, 02:28 • 12332 просмотра
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением ИисусаPhoto13 декабря, 02:48 • 17745 просмотра
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo04:32 • 19523 просмотра
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА05:47 • 15634 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 9246 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 26397 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 48092 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 43655 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 54541 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Билл Клинтон
Олег Кипер
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Херсонская область
Великобритания
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп09:00 • 4094 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 43659 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 30213 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 61225 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 50928 просмотра
Социальная сеть
Отопление
Техника
Lockheed Martin F-35 Lightning II
R-360 Нептун

Группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку на камеру, открыто производство - прокуратура

Киев • УНН

 • 132 просмотра

В Днепропетровской области открыто уголовное производство по факту истязания несовершеннолетней. Группа подростков избила и унизила 14-летнюю девушку, сняв это на видео.

Группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку на камеру, открыто производство - прокуратура

В Днепропетровской области группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку на камеру, начато уголовное производство по факту пыток несовершеннолетней девушки, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Вечером 12 декабря группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку в городе Павлоград, фиксируя все на камеру

- сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, впоследствии указанное видео было опубликовано в ряде интернет-ресурсов.

По данному факту ювенальные прокуроры Павлоградской окружной прокуратуры совместно с правоохранителями начали уголовное производство по факту пыток (ч. 1 ст. 127 УК Украины). В настоящее время проработаны видеоматериалы, обнародованные в медиа, и принимаются меры для установления всех лиц, причастных к совершению преступления

- указали в прокуратуре.

Силой заманил 13-летнего ребенка в квартиру и изнасиловал: прокуратура требует строжайшего наказания жителю Кривого Рога08.12.25, 10:51 • 4268 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
Днепропетровская область
Павлоград