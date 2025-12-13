Группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку на камеру, открыто производство - прокуратура

В Днепропетровской области группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку на камеру, начато уголовное производство по факту пыток несовершеннолетней девушки, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Вечером 12 декабря группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку в городе Павлоград, фиксируя все на камеру

Как отмечается, впоследствии указанное видео было опубликовано в ряде интернет-ресурсов.

По данному факту ювенальные прокуроры Павлоградской окружной прокуратуры совместно с правоохранителями начали уголовное производство по факту пыток (ч. 1 ст. 127 УК Украины). В настоящее время проработаны видеоматериалы, обнародованные в медиа, и принимаются меры для установления всех лиц, причастных к совершению преступления