Группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку на камеру, открыто производство - прокуратура
Киев • УНН
В Днепропетровской области открыто уголовное производство по факту истязания несовершеннолетней. Группа подростков избила и унизила 14-летнюю девушку, сняв это на видео.
В Днепропетровской области группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку на камеру, начато уголовное производство по факту пыток несовершеннолетней девушки, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Вечером 12 декабря группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку в городе Павлоград, фиксируя все на камеру
Как отмечается, впоследствии указанное видео было опубликовано в ряде интернет-ресурсов.
По данному факту ювенальные прокуроры Павлоградской окружной прокуратуры совместно с правоохранителями начали уголовное производство по факту пыток (ч. 1 ст. 127 УК Украины). В настоящее время проработаны видеоматериалы, обнародованные в медиа, и принимаются меры для установления всех лиц, причастных к совершению преступления
