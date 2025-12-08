$42.060.13
Силой заманил 13-летнего ребенка в квартиру и изнасиловал: прокуратура требует строжайшего наказания жителю Кривого Рога

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Прокуратура требует пожизненного лишения свободы для мужчины, который в 2023 году в Кривом Роге совершил сексуальное насилие над 13-летним ребенком. Покровский районный суд назначил 15 лет заключения, но ювенальные прокуроры готовят апелляцию для изменения приговора.

Силой заманил 13-летнего ребенка в квартиру и изнасиловал: прокуратура требует строжайшего наказания жителю Кривого Рога

Прокуратура требует строжайшего наказания по делу о тяжких преступлениях против ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Преступление произошло в 2023 году в Кривом Роге Днепропетровской области: мужчина затащил 13-летнего ребенка в свою квартиру, который гулял во дворе многоэтажного дома. Он применял силу и в течение почти двух часов совершал сексуальное насилие в отношении ребенка.

Действия подозреваемого квалифицированы по фактам незаконного лишения свободы, действий сексуального характера и распространения порнографических изображений (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины).

Руководитель Криворожской южной окружной прокуратуры в судебных дебатах настаивал на пожизненном лишении свободы для осужденного, совершившего ряд преступлений в отношении ребенка.

Но 2 декабря 2025 года Покровский районный суд города Кривого Рога назначил 15 лет лишения свободы. Ювенальные прокуроры готовят апелляционную жалобу, чтобы изменить наказание на пожизненное лишение свободы.

Сам подозреваемый не признал своей вины.

Мы будем настаивать на максимальном наказании и обжалуем этот приговор в апелляции для обеспечения справедливости и защиты прав ребенка

- заявил руководитель Криворожской южной окружной прокуратуры.

Напомним

Генпрокурор Руслан Кравченко обратился в Верховную Раду Украины с предложением усилить уголовную ответственность за убийство и изнасилование детей, требуя пожизненного лишения свободы.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Руслан Кравченко
Днепропетровская область
Верховная Рада
Украина
Кривой Рог