Силою заманив 13-річну дитину в квартиру і зґвалтував: прокуратура вимагає найсуворішого покарання жителю Кривого Рогу

Прокуратура вимагає найсуворішого покарання у справі про тяжкі злочини проти дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Злочин стався в 2023 році в Кривому Розі Дніпропетровської області: чоловік затягнув 13-річну дитину у власну квартиру, яка гуляла у дворі багатоповерхового будинку. Він застосовував силу та протягом майже двох годин вчиняв сексуальне насильство стосовно дитини.

Дії підозрюваного кваліфіковано за фактами незаконного позбавлення волі, дій сексуального характеру та розповсюдження порнографічних зображень (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України).

Керівник Криворізької південної окружної прокуратури у судових дебатах наполягав на довічному позбавленні волі для засудженого, який вчинив низку злочинів стосовно дитини.

Але 2 грудня 2025 року Покровський районний суд міста Кривого Рогу призначив 15 років позбавлення волі. Ювенальні прокурори готують апеляційну скаргу, аби змінити покарання на довічне позбавлення волі.

Сам підозрюваний не визнав своєї провини.

Ми наполягатимемо на максимальному покаранні та оскаржимо цей вирок в апеляції задля забезпечення справедливості та захисту прав дитини - заявив керівник Криворізької південної окружної прокуратури.

Нагадаємо

Генпрокурор Руслан Кравченко звернувся до Верховної Ради України з пропозицією посилити кримінальну відповідальність за вбивство та зґвалтування дітей, вимагаючи довічного позбавлення волі.