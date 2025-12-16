Канадського офіцера розвідки звинувачують у шпигунстві на користь України

Метью Робар. Фото: The Globe and Mail

Офіцер канадської військової контррозвідки Метью Робара заарештували за підозрою у несанкціонованій передачі секретних даних іноземній державі. За інформацією видання The Globe and Mail, йдеться про допомогу Україні, яку військовий вважав за доцільну у війні проти рф, попри відсутність дозволів від керівництва. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Слідство встановило, що з кінця 2023 року старший уорент-офіцер Робар співпрацював з іноземною розвідкою щодо секретного проєкту "нетрадиційної діяльності". Попри неодноразові відмови командування, офіцер самовільно шукав фінансування та зустрічався з іноземними агентами за кордоном. Під час обшуків у його помешканні та на робочому місці виявили секретну інформацію, а в месенджері Signal – докази розголошення розвідувальних оцінок.

Зеленський обговорив із прем'єром Канади кроки для закінчення війни та внесок у програму PURL

Обвинувачення включають розголошення спеціальної оперативної інформації та порушення довіри, що за законом про іноземне втручання може передбачати довічне ув'язнення. Проте прокурори зазначають, що дії Робара не мали на меті фінансової вигоди чи шкоди національній безпеці Канади.

Він не був мотивований особистою чи фінансовою вигодою чи метою заподіяння шкоди – заявив у суді військовий прокурор майор Макс Рід, додавши, що обвинувачений не становить ризику втечі.

Наразі Робара звільнили під заставу із суворими обмеженнями: він здав паспорти та зобов’язаний уникати будь-яких контактів із посадовцями країни, якій надавав допомогу. Ця справа може викликати питання щодо безпекових стандартів Оттави та її взаємодії з Києвом у рамках обміну розвідданими. Жодне зі звинувачень ще не доведено в суді.

Канада зможе забезпечити собі до 80% частки в контрактах за оборонною програмою ЄС SAFE, до якої може долучитися Україна - ЗМІ