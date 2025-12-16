$42.250.05
49.650.19
ukenru
13:38 • 242 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 8110 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 12664 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 15032 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 20799 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 19791 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 21134 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 28812 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21377 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19296 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
Канадського офіцера розвідки звинувачують у шпигунстві на користь України

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Метью Робара - офіцера канадської розвідки заарештували за підозрою у несанкціонованій передачі секретних даних іноземній державі. Слідство встановило, що він співпрацював з іноземною розвідкою щодо секретного проєкту "нетрадиційної діяльності", попри відмови командування.

Канадського офіцера розвідки звинувачують у шпигунстві на користь України
Метью Робар. Фото: The Globe and Mail

Офіцер канадської військової контррозвідки Метью Робара заарештували за підозрою у несанкціонованій передачі секретних даних іноземній державі. За інформацією видання The Globe and Mail, йдеться про допомогу Україні, яку військовий вважав за доцільну у війні проти рф, попри відсутність дозволів від керівництва. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Слідство встановило, що з кінця 2023 року старший уорент-офіцер Робар співпрацював з іноземною розвідкою щодо секретного проєкту "нетрадиційної діяльності". Попри неодноразові відмови командування, офіцер самовільно шукав фінансування та зустрічався з іноземними агентами за кордоном. Під час обшуків у його помешканні та на робочому місці виявили секретну інформацію, а в месенджері Signal – докази розголошення розвідувальних оцінок.

Зеленський обговорив із прем'єром Канади кроки для закінчення війни та внесок у програму PURL09.12.25, 20:12 • 3452 перегляди

Обвинувачення включають розголошення спеціальної оперативної інформації та порушення довіри, що за законом про іноземне втручання може передбачати довічне ув'язнення. Проте прокурори зазначають, що дії Робара не мали на меті фінансової вигоди чи шкоди національній безпеці Канади.

Він не був мотивований особистою чи фінансовою вигодою чи метою заподіяння шкоди 

– заявив у суді військовий прокурор майор Макс Рід, додавши, що обвинувачений не становить ризику втечі.

Наразі Робара звільнили під заставу із суворими обмеженнями: він здав паспорти та зобов’язаний уникати будь-яких контактів із посадовцями країни, якій надавав допомогу. Ця справа може викликати питання щодо безпекових стандартів Оттави та її взаємодії з Києвом у рамках обміну розвідданими. Жодне зі звинувачень ще не доведено в суді.

Канада зможе забезпечити собі до 80% частки в контрактах за оборонною програмою ЄС SAFE, до якої може долучитися Україна - ЗМІ15.12.25, 17:16 • 2694 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Обшук
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Оттава
Канада
Володимир Зеленський
Україна