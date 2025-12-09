Зеленський обговорив із прем'єром Канади кроки для закінчення війни та внесок у програму PURL

49.020.03
ukenru
15:34 • 13783 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 17984 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 17910 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 25469 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 32253 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 46049 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28406 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30805 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 40835 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 34462 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Популярнi новини
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 23477 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську9 грудня, 09:24 • 19837 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо9 грудня, 09:55 • 22472 перегляди
Заперечував агресію рф та називав війну "сво": справу колишнього телеведучого Назарова направили до суду9 грудня, 11:19 • 11051 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 21031 перегляди
Публікації
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба15:34 • 13783 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 21039 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 32253 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 46049 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 61421 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джорджа Мелоні
Джо Байден
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Європа
Франція
УНН Lite
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят16:25 • 1660 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 23487 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 26912 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 63528 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 69077 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Опалення

Зеленський обговорив із прем'єром Канади кроки для закінчення війни та внесок у програму PURL

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент України провів розмову з Прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорили подальшу дипломатичну роботу та конкретні кроки, необхідні для закінчення війни.

Зеленський обговорив із прем'єром Канади кроки для закінчення війни та внесок у програму PURL

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої сторони обговорили подальшу дипломатичну роботу та конкретні кроки, необхідні для закінчення війни. Про це пише УНН.

Деталі

Про результати розмови Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, акцентуючи увагу на вдячності за оборонну допомогу. 

Поговорив із Премʼєр-міністром Канади Марком Карні. Обговорили розробку кроків, які необхідні для закінчення війни, і дипломатичну роботу з партнерами. Вдячний за готовність допомагати. Поінформував про ситуацію в Україні, на фронті, у забезпеченні нашої стійкості. Особливо хочу подякувати за суттєвий внесок Канади в програму PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю для захисту життів, зокрема засоби ППО. Будемо й надалі координуватися з Канадою та паном Премʼєр-міністром 

– написав Зеленський.

Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський09.12.25, 17:14 • 17980 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Соціальна мережа
Війна в Україні
Канада
Сполучені Штати Америки
Україна