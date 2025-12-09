Зеленський обговорив із прем'єром Канади кроки для закінчення війни та внесок у програму PURL

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої сторони обговорили подальшу дипломатичну роботу та конкретні кроки, необхідні для закінчення війни. Про це пише УНН.

Деталі

Про результати розмови Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, акцентуючи увагу на вдячності за оборонну допомогу.

Поговорив із Премʼєр-міністром Канади Марком Карні. Обговорили розробку кроків, які необхідні для закінчення війни, і дипломатичну роботу з партнерами. Вдячний за готовність допомагати. Поінформував про ситуацію в Україні, на фронті, у забезпеченні нашої стійкості. Особливо хочу подякувати за суттєвий внесок Канади в програму PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю для захисту життів, зокрема засоби ППО. Будемо й надалі координуватися з Канадою та паном Премʼєр-міністром – написав Зеленський.

