Зеленский обсудил с премьером Канады шаги для окончания войны и вклад в программу PURL

49.020.03
ukenru
15:34 • 13758 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 17942 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 17889 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 25450 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 46034 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28402 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30804 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40833 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34461 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35737 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.6м/с
91%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto9 декабря, 08:11 • 23485 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 23351 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску9 декабря, 09:24 • 19744 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно9 декабря, 09:55 • 22343 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 20869 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 13758 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 21027 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 46034 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 16973 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 61416 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Джо Байден
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Европа
Франция
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам16:25 • 1644 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 23464 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 26903 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 63520 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 69069 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Отопление

Зеленский обсудил с премьером Канады шаги для окончания войны и вклад в программу PURL

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Президент Украины провел разговор с Премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны обсудили дальнейшую дипломатическую работу и конкретные шаги, необходимые для окончания войны.

Зеленский обсудил с премьером Канады шаги для окончания войны и вклад в программу PURL

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого стороны обсудили дальнейшую дипломатическую работу и конкретные шаги, необходимые для окончания войны. Об этом пишет УНН.

Подробности

О результатах разговора Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, акцентируя внимание на благодарности за оборонную помощь. 

Поговорил с Премьер-министром Канады Марком Карни. Обсудили разработку шагов, необходимых для окончания войны, и дипломатическую работу с партнерами. Благодарен за готовность помогать. Проинформировал о ситуации в Украине, на фронте, в обеспечении нашей устойчивости. Особо хочу поблагодарить за существенный вклад Канады в программу PURL, которая позволяет нам покупать американское оружие для защиты жизней, в частности средства ПВО. Будем и дальше координироваться с Канадой и господином Премьер-министром 

– написал Зеленский.

Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский09.12.25, 17:14 • 17932 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Социальная сеть
Война в Украине
Канада
Соединённые Штаты
Украина