Зеленский обсудил с премьером Канады шаги для окончания войны и вклад в программу PURL

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого стороны обсудили дальнейшую дипломатическую работу и конкретные шаги, необходимые для окончания войны. Об этом пишет УНН.

Подробности

О результатах разговора Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, акцентируя внимание на благодарности за оборонную помощь.

Поговорил с Премьер-министром Канады Марком Карни. Обсудили разработку шагов, необходимых для окончания войны, и дипломатическую работу с партнерами. Благодарен за готовность помогать. Проинформировал о ситуации в Украине, на фронте, в обеспечении нашей устойчивости. Особо хочу поблагодарить за существенный вклад Канады в программу PURL, которая позволяет нам покупать американское оружие для защиты жизней, в частности средства ПВО. Будем и дальше координироваться с Канадой и господином Премьер-министром – написал Зеленский.

