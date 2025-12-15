Канада зможе забезпечити собі до 80% частки в контрактах за оборонною програмою ЄС SAFE, до якої може долучитися Україна - ЗМІ
Київ • УНН
Канадські оборонні виробники зможуть отримати доступ до кредитів за програмою ЄС SAFE на суму 150 мільярдів євро, з обмеженням 80% вартості обладнання, що купується. Це значне збільшення порівняно зі звичайними 35% для виробників з третіх країн, при цьому Канада також сплатить вступний внесок.
Канадські фірми зможуть отримати доступ до кредитів за оборонною програмою ЄС SAFE на суму 150 мільярдів євро з обмеженням у 80% від вартості обладнання, що купується, з посиланням на проєкт угоди повідомляє Euractiv, пише УНН.
Деталі
Європейська комісія та Канада оголосили про досягнення угоди про умови, відповідно до яких канадські оборонні виробники отримають ширший доступ до закупівель через цей інструмент, 1 грудня. Однак остаточний текст ще не узгоджений, і Єврокомісія досі повторювала, що технічні експерти вносять останні штрихи, перш ніж подати його послам ЄС на затвердження.
З самого початку переговорів, до досягнення будь-якої угоди, виконавчий орган ЄС заявляв, що працюватиме над чіткими та обмеженими винятками, обмежуючи участь Канади 50% вартості компонентів обладнання, що купується за рахунок кредитів. Згідно з проєктом пропозиції канадські виробники зможуть виробляти до 80% вартості компонентів будь-якого кінцевого продукту, що фінансується за рахунок кредитів у межах SAFE на суму 150 мільярдів євро.
У межах програми SAFE виробники з третіх країн зазвичай можуть виробляти трохи більше ніж 35% вартості компонентів кінцевого продукту.
Раніше Euractiv повідомляв, що Канаді доведеться сплатити вступний внесок у 10 мільйонів євро. Це включає перший фінансовий внесок у 7,5 мільйонів євро, який має бути виплачений протягом 60 днів з дати видачі вимоги про надання коштів, та адміністративний збір у 2,5 мільйона євро.
Проте вступний внесок Оттави може збільшитись. ЄС переглядатиме внески країни на участь у програмі щорічно до лютого 2031 року.
Сьогодні експерти з країн блоку зустрічаються на засіданні робочої групи Ради ЄС з питань оборонної промисловості для обговорення умов тексту угоди між ЄС та Канадою в межах програми SAFE. Однак неясно, чи буде ця пропозиція представлена послам на засіданні Coreper, яке має відбутися увечері.
