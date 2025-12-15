$42.190.08
15:22 • 920 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 2512 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 3726 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 4962 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 12403 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 13524 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 16731 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 19045 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 19995 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20915 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Канада зможе забезпечити собі до 80% частки в контрактах за оборонною програмою ЄС SAFE, до якої може долучитися Україна - ЗМІ

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Канадські оборонні виробники зможуть отримати доступ до кредитів за програмою ЄС SAFE на суму 150 мільярдів євро, з обмеженням 80% вартості обладнання, що купується. Це значне збільшення порівняно зі звичайними 35% для виробників з третіх країн, при цьому Канада також сплатить вступний внесок.

Канада зможе забезпечити собі до 80% частки в контрактах за оборонною програмою ЄС SAFE, до якої може долучитися Україна - ЗМІ

Канадські фірми зможуть отримати доступ до кредитів за оборонною програмою ЄС SAFE на суму 150 мільярдів євро з обмеженням у 80% від вартості обладнання, що купується, з посиланням на проєкт угоди повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Європейська комісія та Канада оголосили про досягнення угоди про умови, відповідно до яких канадські оборонні виробники отримають ширший доступ до закупівель через цей інструмент, 1 грудня. Однак остаточний текст ще не узгоджений, і Єврокомісія досі повторювала, що технічні експерти вносять останні штрихи, перш ніж подати його послам ЄС на затвердження.

З самого початку переговорів, до досягнення будь-якої угоди, виконавчий орган ЄС заявляв, що працюватиме над чіткими та обмеженими винятками, обмежуючи участь Канади 50% вартості компонентів обладнання, що купується за рахунок кредитів. Згідно з проєктом пропозиції канадські виробники зможуть виробляти до 80% вартості компонентів будь-якого кінцевого продукту, що фінансується за рахунок кредитів у межах SAFE на суму 150 мільярдів євро.

У межах програми SAFE виробники з третіх країн зазвичай можуть виробляти трохи більше ніж 35% вартості компонентів кінцевого продукту.

Раніше Euractiv повідомляв, що Канаді доведеться сплатити вступний внесок у 10 мільйонів євро. Це включає перший фінансовий внесок у 7,5 мільйонів євро, який має бути виплачений протягом 60 днів з дати видачі вимоги про надання коштів, та адміністративний збір у 2,5 мільйона євро.

Проте вступний внесок Оттави може збільшитись. ЄС переглядатиме внески країни на участь у програмі щорічно до лютого 2031 року.

Сьогодні експерти з країн блоку зустрічаються на засіданні робочої групи Ради ЄС з питань оборонної промисловості для обговорення умов тексту угоди між ЄС та Канадою в межах програми SAFE. Однак неясно, чи буде ця пропозиція представлена ​​послам на засіданні Coreper, яке має відбутися увечері.

Канада приєднується до програми безпеки ЄС SAFE із внеском 150 млрд євро01.12.25, 22:53 • 4542 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Рада Європейського Союзу
Європейська комісія
Оттава
Європейський Союз
Канада