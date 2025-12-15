Канада зможе забезпечити собі до 80% частки в контрактах за оборонною програмою ЄС SAFE, до якої може долучитися Україна - ЗМІ

Канадські оборонні виробники зможуть отримати доступ до кредитів за програмою ЄС SAFE на суму 150 мільярдів євро, з обмеженням 80% вартості обладнання, що купується. Це значне збільшення порівняно зі звичайними 35% для виробників з третіх країн, при цьому Канада також сплатить вступний внесок.