17:14 • 7100 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
15:35 • 13108 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 14376 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 15934 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
1 грудня, 12:41 • 18891 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 20231 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 21456 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
1 грудня, 07:43 • 40290 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20010 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 39323 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:43 • 40292 перегляди
Канада приєднується до програми безпеки ЄС SAFE із внеском 150 млрд євро

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Канада остаточно вирішила приєднатися до програми ЄС "Безпека для Європи" з внеском 150 млрд євро. Це перший випадок, коли третя країна офіційно братиме участь у флагманській ініціативі блоку зі спільних закупівель.

Канада приєднується до програми безпеки ЄС SAFE із внеском 150 млрд євро

Канада досягла остаточної угоди про приєднання до програми ЄС "Безпека для Європи" із внеском 150 млрд євро. Про це пише POLITICO, передає УНН.

Деталі

Канада досягла остаточної угоди про приєднання до програми ЄС "Безпека для Європи" вартістю 150 млрд євро. Це перший випадок, коли третя країна офіційно братиме участь у флагманській ініціативі блоку з спільних закупівель

- пише видання.

Цей прорив став результатом місяців технічно складних переговорів і був безпосередньо повідомлений міністрам, які брали участь у понеділковому засіданні Ради з питань закордонних справ.

Приєднання Канади до програми SAFE "кредит в обмін на зброю" надає Оттаві доступ до спільно фінансуваних оборонних проектів і дозволяє канадським компаніям брати участь у спільних проектах закупівель, що підтримуються ЄС.

Для Брюсселя залучення партнера з G7 зміцнює авторитет SAFE, оскільки програма спрямована на координацію довгострокового попиту на зброю та розширення оборонної промислової бази Європи.

Нагадаємо

Європейський Союз надасть Польщі рекордне фінансування в межах оборонної програми SAFE – кошти підуть на посилення армії, безпілотні системи та інфраструктуру безпеки на східному кордоні ЄС.

Павло Башинський

