Канада приєднується до програми безпеки ЄС SAFE із внеском 150 млрд євро

Канада досягла остаточної угоди про приєднання до програми ЄС "Безпека для Європи" із внеском 150 млрд євро. Про це пише POLITICO, передає УНН.

Деталі

Канада досягла остаточної угоди про приєднання до програми ЄС "Безпека для Європи" вартістю 150 млрд євро. Це перший випадок, коли третя країна офіційно братиме участь у флагманській ініціативі блоку з спільних закупівель - пише видання.

Цей прорив став результатом місяців технічно складних переговорів і був безпосередньо повідомлений міністрам, які брали участь у понеділковому засіданні Ради з питань закордонних справ.

Приєднання Канади до програми SAFE "кредит в обмін на зброю" надає Оттаві доступ до спільно фінансуваних оборонних проектів і дозволяє канадським компаніям брати участь у спільних проектах закупівель, що підтримуються ЄС.

Для Брюсселя залучення партнера з G7 зміцнює авторитет SAFE, оскільки програма спрямована на координацію довгострокового попиту на зброю та розширення оборонної промислової бази Європи.

Нагадаємо

Європейський Союз надасть Польщі рекордне фінансування в межах оборонної програми SAFE – кошти підуть на посилення армії, безпілотні системи та інфраструктуру безпеки на східному кордоні ЄС.